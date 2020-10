De beste Apple HomePod-deals voor oktober 2020

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de prijs van zijn HomePod slimme luidspreker verlaagd in de VS en het VK. U kunt onze beste HomePod-prijzen in de onderstaande tabel zien - live bijgewerkt.

Het geluid van de HomePod werd goed ontvangen toen het begin 2018 debuteerde - het is een formidabel apparaat voor een woonkamer of studeerkamer - maar de Siri-integratie is fragmentarisch, terwijl er verschillende belangrijke ontbrekende functies zijn, zoals Bluetooth-ondersteuning.

Apple heeft echter verschillende updates voor het toestel uitgebracht. Het introduceerde stereokoppeling en multiroom-ondersteuning in de AirPlay 2-update, terwijl telefoongesprekken en meerdere timers onderweg ook zijn geïntroduceerd.

Zoals we eerder op deze site hebben gezegd, hoewel de HomePod misschien geen groot succes was, lijkt hij toch goed te hebben verkocht - hoewel Apple geen precieze cijfers vrijgeeft. Eind 2018 werd geschat dat HomePod zes procent van de markt voor slimme luidsprekers in handen had en in de maanden na de lancering meer dan een miljoen exemplaren had verkocht.

Geschreven door Dan Grabham.