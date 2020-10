Beste Apple HomePod-tips en -trucs: plus hoe u HomePod kunt bijwerken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dus je hebt een HomePod . Super goed! Maar afgezien van het zeggen van "Hey Siri, speel wat muziek voor me" is er nog veel meer dat de slimme luidspreker kan doen.

Hier hebben we een heleboel HomePod-tips en -trucs beschreven om u op weg te helpen en u te laten zien wat uw nieuwe Apple smart speaker kan, inclusief, als u er al een tijdje een heeft, hoe u ervoor kunt zorgen dat deze up-to-date is met de nieuwste versie zodat u over de nieuwste functies beschikt.

De HomePod-configuratie is vergelijkbaar met het instellen van een paar AirPods of Apple TV. U moet de nieuwste versie van iOS hebben en uw iOS-apparaat in de buurt van de luidspreker hebben als u dat doet.

Schakel de HomePod in en wacht tot het lampje bovenaan gaat branden Plaats uw iPhone of iPad in de buurt van de HomePod Tik op Instellen Stel in welke kamer de HomePod zal zijn Kies of u persoonlijke verzoeken wel of niet wilt inschakelen. Dit is of je sms-berichten wilt dicteren, herinneringen wilt toevoegen of aantekeningen wilt maken via de slimme luidspreker. Ga ermee akkoord om uw iCloud-account, wifi en andere HomeKit-instellingen over te zetten naar de luidspreker. Zeg "Hey Siri, wat kun je doen?" gevolgd door Hey Siri, speel wat muziek

Om uw HomePod bij te werken naar iOS 14.1 en te profiteren van de intercomfunctie (wanneer deze binnenkomt) waarmee u een bericht van de ene HomePod naar de andere kunt sturen, een diepere integratie met Apple Maps en iPhone kunt ervaren, timers en alarmen kunt instellen en stoppen vanaf elke HomePod, blijf luisteren naar hun podcast met ondersteuning voor meerdere gebruikers, en meer moet je naar de Home-app op je iPhone of iPad gaan.

Open de Home-app op uw iPhone of iPad Tik op het huispictogram in de linkerbovenhoek Tik op Home-instellingen Scroll naar beneden en tik op Software-update Tik op de knop Bijwerken (alles) om de update te starten of trek naar beneden om te zien of er een is en tik op Akkoord op de pagina Algemene voorwaarden

Het kan verleidelijk zijn als u probeert de kabel langs de achterkant van een dressoir of door een gat te krijgen, maar als het mogelijk is, wordt het niet aanbevolen om de stekker uit de achterkant van de HomePod te trekken. Volgens interne ondersteunende documenten, ontdekt door MacRumours, wordt het niet aanbevolen om de kabel eruit te halen om de kabel door een gat in een bureau of achter de achterkant van iets te krijgen:

"De HomePod heeft een ingebouwde voedingskabel die niet mag worden verwijderd. In het zeldzame geval dat de kabel is losgeraakt of beschadigd, mag u deze niet proberen te verwijderen of weer op de HomePod aan te sluiten. Als de kabel wordt verwijderd of beschadigd, kan deze beschadigd raken. zijn opgekomen bij de kabel of de interne componenten van HomePod. "

Ga voorzichtig verder.

De HomePod is voorzien van een versnellingsmeter die detecteert wanneer de luidspreker is verplaatst, zodat deze automatisch opnieuw door de installatieprocedure voor geluid kan suizen. Als je om de een of andere reden niet tevreden bent met het geluid dat je speaker maakt, pak dan de HomePod op, til hem op en plaats hem terug waar je de speaker wilt hebben. Dit zou de luidspreker automatisch moeten dwingen om het geluid opnieuw te kalibreren - iets dat seconden duurt, en de audio moet worden verbeterd. De kans is echter groot dat u zich hier nooit zorgen over hoeft te maken.

Er is een aantal manieren waarop u het afspelen van muziek op de HomePod kunt regelen. Ofwel via spraakopdrachten naar Siri, via het aanraakpaneel aan de bovenzijde van de speaker, of via de Apple Music-app op je iPhone of iPad.

U kunt op de bovenkant van HomePod tikken om een nummer af te spelen, te pauzeren, over te slaan of het volume aan te passen. Houd de bovenkant aangeraakt om met Siri te praten.

Tik eenmaal om af te spelen / pauzeren

Dubbeltik om naar de volgende track te gaan

Tik drie keer om terug te gaan naar de vorige track

Blijf dit aanraken om Siri te openen zonder Hey Siri te zeggen

Tik of houd het pluspictogram vast om het volume hoger te zetten

Tik of houd het minteken ingedrukt om het volume te verlagen

U kunt het afspelen van muziek regelen van muziek die wordt afgespeeld via de HomePod (dus niet via AirPlay) door simpelweg "Hey Siri" te zeggen. Hier zijn enkele basis spraakopdrachten:

Hé Siri, zet het volume hoger

Hé Siri, zet het volume op 85 procent

Hé Siri, zet het volume lager

Hé Siri, stop

Hé Siri, speel

Hé Siri, volgend nummer

Hé Siri, sla 30 seconden vooruit

Hé Siri, vorig nummer

Siri ondersteunt bijna een aantal complexere spraakopdrachten voor muziek, zoals het vragen naar specifieke genres, stemmingen of activiteiten.

Activiteiten omvatten:

Bedtijd

Uitmaken

Cardio

Koken

Dansen

Etentje

Mediteren

Feestmuziek

Aan het studeren

Wakker worden

Stemmingen zijn onder meer:

Aanhankelijk

Blauw

Rustig

Levendig

Veilig voor kinderen

Rustgevend

Kom tot rust

Vrolijk

Warm

Grillig

Genres zijn onder meer:

Alternatief

Braziliaans

Chicago Blues

Country Rock

Elektrische blues

Franse pop

Grunge

Indie

Dans

Knal

Rots

Glad

Jazz

Je kunt ook specifieker gaan met artiesten of afspeellijsten. Bijvoorbeeld:

Hé Siri, speel het nieuwste nummer van Norah Jones

Hé Siri, speel Ed Sheeran

Hé Siri, speel de Grammy-genomineerden van dit jaar

Hé Siri, speel het eerste album van Adele

Hé Siri, speel een afspeellijst van Pitchfork

Hé Siri, speel het nummer van Jay-Z met Justin Timberlake

Zodra je een nummer afspeelt, kun je Siri meer vragen stellen over wat er wordt afgespeeld.

Hé Siri, welk nummer is dit?

Hé Siri, wanneer is dit uitgebracht?

Hé Siri, wat is het nieuwste album van Taylor Swift?

Hé Siri, wie speelt drums voor Coldplay?

U kunt op elk moment zien wat er op uw HomePod wordt afgespeeld door Siri te vragen u dit te vertellen of door de HomePod te openen via het Control Center of de Apple Music-app op uw iPhone of iPad. Om dit te doen, moet u zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.

Doe via Control Center het volgende:

Open Controlecentrum Tik op het kleine pictogram dat er draadloos uitziet boven aan het muziekpaneel Blader door het scherm om de naam van uw HomePod te zien. Als je al muziek hebt afgespeeld, bevat deze de laatste track die je hebt afgespeeld met de bijbehorende albumhoes. Tik op de titel van het nummer om afspeelopdrachten weer te geven Tik nogmaals om de bediening in de Apple Music-app te openen

Via Apple Music-app naar het volgende:

Open de Apple Music-app Tik op het huidige nummer of het vorige nummer dat u aan het spelen was Tik op het AirPlay-logo onderaan in het midden van het scherm Blader door het scherm om de naam van uw HomePod te zien. Als je al muziek hebt afgespeeld, bevat deze de laatste track die je hebt afgespeeld met de bijbehorende albumhoes. Tik op de titel van het nummer om afspeelopdrachten weer te geven Tik nogmaals om terug te keren naar de Apple Music-app en kies het nummer dat u wilt afspelen.

U kunt instellen of u op de HomePod naar muziek met expliciete inhoud wilt luisteren of niet. Handig als je kinderen hebt. Om deze functie in of uit te schakelen, moet je naar de HomePod-instellingenpagina in de Home-app op je iPhone of iPad gaan.

Ga naar de Home-app Selecteer HomePod-luidspreker in Favoriete accessoires Druk lang op het HomePod-pictogram Tik op Details Scrol omlaag naar Muziek en podcasts Toggle Expliciete inhoud toestaan

Apple staat toe dat muziek die op de HomePod wordt afgespeeld, invloed heeft op uw "For You" -aanbevelingen en op uw profiel verschijnt. Als je bang bent dat andere leden van je familie je aanbevelingen kunnen verstoren (lees kinderen die te veel naar Disney of meidengroepen luisteren), dan kun je deze functie uitschakelen. Volg hiervoor de volgende instructies:

Ga naar de Home-app Selecteer HomePod-luidspreker in Favoriete accessoires Druk lang op het HomePod-pictogram Tik op Details Scrol omlaag naar Muziek en podcasts Toggle Luistergeschiedenis gebruiken

Als u muziek rechtstreeks vanaf uw apparaat of een andere service zoals Spotify of BBC-radio wilt afspelen, kunt u inhoud rechtstreeks vanaf uw iPhone of iPad naar de HomePod afspelen. Om dit te doen, gaat u gewoon naar de app die u wilt spelen, zoekt u het AirPlay-logo en selecteert u uw HomePod in de lijst met beschikbare apparaten.

Naast muziekbediening heeft de HomePod ook de mogelijkheid om berichten te verzenden, herinneringen in te stellen, lijsten te maken en aan notities toe te voegen met je stem.

Om persoonlijke verzoeken in of uit te schakelen - bijvoorbeeld berichten verzenden, aan uw herinneringen toevoegen of notities maken - moet u naar de Home-app gaan.

Open de Home-app Tik op het huispictogram linksboven in het scherm Tik op je gezicht onder Mensen Schakel persoonlijke verzoeken onderaan in onder "Siri op HomePod"

Om een nieuw bericht te maken, hoeft u alleen maar te zeggen Hé Siri, sms ... of Hé Siri, WhatsApp ... Zoals het er nu uitziet, ondersteunt Siri sms-berichten via iMessage, sms, WhatsApp, WeChat, Viber, Skype, Linked In en textPlus.

Voor herinneringen en lijsten kunt u vragen om items toe te voegen of ze te voltooien door dit aan Siri te vertellen. Je zegt simpelweg dingen als: "Hé Siri, markeer het uitlaten van de hond van de buren als voltooid" of "Hé Siri, voeg broccoli toe aan de boodschappenlijst."

HomePod ondersteunt Apples eigen Reminders-app, evenals Evernote, Things 3, Remember The Milk, Picniic, Streaks en OmniFocus 2.

Je kunt notities maken of toevoegen via de HomePod door dingen te zeggen als: "Hé Siri, maak een notitie Boeken om te lezen" of "Hé Siri, voeg Vuurkolommen toe aan mijn Boeken om te lezen notitie"

U kunt oproepen die u op uw HomePod hebt gestart of ontvangen, eenvoudig vanaf uw iPhone doorgeven. Wanneer u in gesprek bent of op het punt staat een oproep te accepteren, selecteert u HomePod uit de audiokeuzes in de Telefoon-app op dezelfde manier als een Bluetooth-headset of -luidspreker.

Eenmaal ingesteld, heb je toegang tot de HomePod-instellingen via de Home-app op je Apple iPhone of iPad. Om de instellingen te controleren, zoekt u de HomePod in uw favoriete accessoires en drukt u lang op het pictogram.

U kunt meerdere geluidsalarmen instellen op de HomePod. Volg hiervoor deze instructies

Ga naar de Home-app Selecteer HomePod-luidspreker in Favoriete accessoires Druk lang op het HomePod-pictogram Tik op alarmen Tik op het + pictogram linksboven in het scherm Stel de tijd in, of u deze nu wilt herhalen, en geef het een label

U kunt de HomePod op dezelfde manier gebruiken als Siri op uw telefoon om Homekit-apparaten in uw huis te bedienen, ofwel door opdrachten uit te voeren als Hé Siri, doe de lichten aan tot Hé Siri, wat is de temperatuur in de woonkamer? kamer?" Elke opdracht of elk apparaat dat eerder met uw telefoon was ingesteld, werkt op dezelfde manier op de HomePod.

Je kunt Siri tot op zekere hoogte afstemmen in de Home-app op je iPhone of iPad, hoewel de controle die je hebt beperkt is.

Er is geen fysieke knop op de HomePod om Siri uit te schakelen, zoals de Echo, Sonos One en Google Home, maar je kunt de functie nog steeds uitschakelen als je je zorgen maakt dat Siri naar je gesprek luistert. Om Siri op de HomePod uit te schakelen, moet je dit doen via de Home-app op je iPhone.

Ga naar de Home-app Selecteer HomePod-luidspreker in Favoriete accessoires Druk lang op het HomePod-pictogram Tik op Details Scrol omlaag naar Siri Toggle Luister naar Hey Siri

Standaard verlicht de HomePod een klein deel van het touchscreen aan de bovenkant van de luidspreker als je Hé Siri zegt. Je kunt dit uitschakelen en een pieptoon laten horen wanneer je het commando uitspreekt, zodat je weet wanneer je moet beginnen met spreken . Om deze functies uit te schakelen:

Ga naar de Home-app Selecteer HomePod-luidspreker in Favoriete accessoires Druk lang op het HomePod-pictogram Tik op Details Scrol omlaag naar Siri Schakel licht in bij gebruik van Siri of geluid bij gebruik van Siri

Siri zal standaard de stem van uw territorium gebruiken; u kunt deze echter wijzigen als u zin heeft in verandering. Op het moment van schrijven is Siri beschikbaar in zowel mannen- als vrouwenstemmen in het Amerikaans, Brits en Australisch. Om de stem van Siri te veranderen, doe je het volgende:

Ga naar de Home-app Selecteer HomePod-luidspreker in Favoriete accessoires Druk lang op het HomePod-pictogram Tik op Details Scrol omlaag naar Siri Tik om Siri Voice te wijzigen in Amerikaans, Australisch of Brits en Vrouwelijk of Mannelijk.

Siri op HomePod werkt naadloos samen met uw andere Apple-apparaten, zoals u zich misschien kunt voorstellen. In iOS 14.1 kun je Siri op HomePod vragen om op internet te zoeken en de resultaten kunnen naar je iPhone worden gestuurd.

Om dit te doen, zegt u gewoon "Hé Siri, zoek op internet naar Yosemite-reisgidsen" en terwijl u de HomePod hebt gevraagd, wordt de zoekopdracht uitgevoerd op uw iPhone.

