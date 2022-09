Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft aangekondigd dat zijn 360 graden Echo Studio smart speaker een audioboost krijgt - en huidige Echo Studio bezitters zullen ook profiteren.

Nieuwe ruimtelijke audioverwerkingstechnologie zal de huidige stereoprestaties verbeteren en muziek en filmsoundtracks dichter bij de luisteraar brengen met verbeterde helderheid, aanwezigheid en breedte. Het doel is om de prestaties van een echt hifi-stereosysteem te leveren, met een meer levensecht en beter gedefinieerd geluidsbeeld, waarbij zang in het midden wordt geplaatst en instrumenten aan weerszijden.

Elders richt de verbeterde uitbreiding van het frequentiebereik zich op het verbeteren van de geluidskwaliteit, met verbeterde helderheid van het middenbereik en diepere bassen.

Natuurlijk komen deze verbeteringen bovenop de bestaande ondersteuning van Echo Studio voor zowel Dolby Atmos als Sony 360 Reality Audio, waardoor 360-graden geluid wordt geleverd en met compatibele ruimtelijke audio soundtracks kan worden gewerkt.

Nieuwe Studio-kopers kunnen een nieuwe kleuroptie kiezen - een witte tint genaamd Glacier White - maar Amazon zal deze audio-update later in het jaar ook uitrollen naar bestaande Studio-bezitters.

De nieuwe Echo Studio in Glacier White is nu beschikbaar voor pre-order voor £189,99/$199,99, en wordt later deze maand verzonden. De houtskoolversie blijft nu beschikbaar en de update wordt tegelijkertijd uitgerold.

Geschreven door Verity Burns.