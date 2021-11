Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn een aantal updates uitgerold naar Amazon s Alexa- compatibele apparaten. Een van de meest opwindende functies is dat je nu met je stem muziek tussen je apparaten kunt verplaatsen.

Je kunt nu "Alexa, pauze" zeggen tegen een apparaat dat muziek afspeelt, en dan "Alexa, hervat muziek hier" in een andere kamer om de muziek naar een ander Echo-apparaat te verplaatsen.

De functie werkt ook met Echo Auto , als je de sfeer op de weg wilt hebben, en de Echo Buds , als je op pad gaat om te gaan hardlopen.

De uitrol omvatte ook enkele functies voor NFL-fans. Je kunt Alexa nu vragen om de Two-Minute Drill te spelen, een NFL-pregameshow met experts die aankomende games analyseren. Amazon brengt twee dagen voor de games nieuwe afleveringen uit.

Fire TV- gebruikers hebben nu toegang tot TikTok en kunnen "Alexa, speel TikTok" zeggen om de app te openen. TikTok-ondersteuning is momenteel beperkt tot Alexa-gebruikers in de VS en Canada.

Amerikaanse gebruikers van de Alexa-app vinden nu een nieuwe sectie met de naam Automotive Hub. Dit beschrijft de belangrijkste functies die beschikbaar zijn voor autos met Alexa, en biedt een bestuurdervriendelijke interface voor degenen die een telefoonhouder gebruiken, in tegenstelling tot ingebouwde Alexa.

Deze nieuwe functies zijn relatief kleine upgrades van de functionaliteit van Alexa, maar gecombineerd maken ze de digitale assistent steeds nuttiger.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 5 November 2021