Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Friday is echt voorbij, maar er valt nog wat te sparen op tijd voor Kerstmis. Dat is een grote korting op zijn allernieuwste Amazon Echo, het 4e-gen-model in de vorm van een bal.

De korting ziet de prijs van de nieuwe Echo op $ 69,99, een daling van $ 99,99 voor die in de VS.

Voor degenen in het VK is Echo gedaald tot £ 59,99 - een besparing van £ 30! Als je in het VK bent, kun je ook gratis een slimme Hue-gloeilamp toevoegen - klik gewoon op de optie op Amazon.

Squirrel_widget_2683191

De nieuwe Amazon Echo versterkt de luidsprekers en verschuift van de 360-graden audiobenadering van het vorige model naar een systeem dat twee tweeters biedt, wat betekent dat je stereoscheiding kunt krijgen van één luidspreker, zodat het beter klinkt

Het nieuwe ontwerp geeft een frisse nieuwe look aan de Echo, terwijl er verbeterde technologie in zit om deze luidspreker beter te maken als een slimme thuishub.

Het heeft nog steeds alle verbonden vaardigheden van Alexa, kan apparaten bedienen, je muziek afspelen en vragen beantwoorden - en het is nu beschikbaar voor een lagere prijs.

Amazon heeft ook korting gegeven op de nieuwe Echo Dot , wat betekent dat je ook een kleinere Echo kunt krijgen voor een lagere prijs.

Geschreven door Chris Hall.