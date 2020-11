Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon biedt zes maanden gratis toegang tot zijn Amazon Music Unlimited-streamingdienst wanneer je een van de nieuwste generatie Echo Dots koopt, met een besparing van 49 procent.

Dat kost £ 49,99, in plaats van £ 97,93 (de kosten van de service en de Dot gecombineerd).

Amazon Music Unlimited biedt meer dan 50 miljoen HD-nummers om op meerdere apparaten te streamen, waaronder de eigen Echo-luidsprekers van het bedrijf. Natuurlijk kun je ook nummers downloaden om offline op smartphones of tablets te beluisteren.

Nadat de zes maanden zijn verstreken, wordt u overgeschakeld naar een volledig abonnement dat £ 7,99 per maand kost voor Amazon Prime-leden, dus u moet annuleren voordat de gratis proefperiode voorbij is om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht.

Er is ook Amazon Music HD - een premiumservice die meer kost dan de standaardversie van Amazon Music voor £ 12,99 per maand.

Amazon biedt ook de optie van een niet-HD-abonnement voor een enkel Echo-apparaat voor £ 3,99 per maand. Het is duidelijk een vrij beperkt plan, maar het is een goede prijs als je niet de neiging hebt om ook op een smartphone te luisteren en je een echo hebt in je belangrijkste leefruimte (of een andere kamer waar je vaak naar muziek luistert).

Net als bij andere streaming muziekdiensten, is er ook een optie van £ 14,99 per maand voor een gezinsabonnement voor maximaal zes gezinsleden, die allemaal muziek kunnen streamen op alle verschillende apparaten die ze kiezen.

Geschreven door Dan Grabham.