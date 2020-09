Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft zijn nieuwe ontwerptaal voor de Echo-luidsprekerlijn onthuld, inclusief zowel de Echo Dot als Echo Dot met klok, het wordt aangekondigd als onderdeel van de hardwarepresentatie, waardoor ze allebei een radicaal nieuwe look krijgen.

Voorbij zijn de puckvormige luidsprekers die zo enorm populair zijn geworden, vervangen door een bolvormig ontwerp dat er op het eerste gezicht een stuk dikker uitziet dan de vorige generatie Dot-luidsprekers.

Het is een behoorlijk belangrijke verandering, en brengt ook enkele verbeteringen met zich mee in de snelheid en nauwkeurigheid van Alexas reacties, als resultaat van de nieuwe AZ1 Neural Edge-chip die Amazon in al zijn nieuwe hardware plaatst.

De luidspreker heeft nog steeds die kenmerkende blauwe lichtstrip aan de onderkant van de behuizing, om je statusindicatoren voor Alexa te geven en je te laten weten wanneer er naar je wordt geluisterd.

squirrel_widget_2683192

squirrel_widget_2683193

Amazon wierp ook een schijnwerper op de nieuwe Kids-editie van de Echo Dot, die leuke en vriendelijke nieuwe ontwerpen heeft om ervoor te zorgen dat ze niet misstaan in de kamer van een jongere. Bovendien zorgen nieuwe functies voor de spraakaccounts van kinderen ervoor dat Alexa nuttiger zal zijn dan ooit tevoren wanneer een kind het gebruikt. Dit werd getoond met een mooie demo waarin Alexa een kind hielp met zijn huiswerk voor lezen, wat handig klinkt voor drukke ouders.

Alle Dot-modellen worden later dit jaar gelanceerd, maar kunnen nu worden gereserveerd: Echo Dot voor $ 49,99 en Echo Dot met klok voor $ 59,99.

squirrel_widget_2683194

Geschreven door Max Freeman-Mills.