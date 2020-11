Super Amazon Echo Studio krijgt $ 40 / £ 44 korting voor Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons geweldig klinkende Echo Studio heeft een prijsverlaging voor Black Friday.

Normaal gesproken voor $ 199,99 of £ 189,99, is er op dit moment een grote $ 40 / £ 30 korting op de prijs, wat een aantrekkelijke deal oplevert voor de beste Echo-luidspreker van Amazon. Er is echter een betere deal in het VK, waarbij AO £ 44 van de prijs afneemt!

Hoewel alleen verkrijgbaar in een houtskooltint, is Echo Studio een krachtige eenheid - het heeft vijf ingebouwde directionele luidsprekers en een vermogen van 330 W, bestaande uit drie 2-inch mid-range luidsprekers, een 1-inch tweeter, een ingebouwde 5.25 -inch basdriver en een baspoort om de luchtstroom en basweergave te maximaliseren.

Er is ook een 24-bits DAC en deze ondersteunt Dolby Atmos Music en Sony 360 Reality Audio. U kunt ook 4K-compatibele Fire TV-apparaten aansluiten voor Atmos, Dolby Audio 5.1 en stereo audio-ondersteuning.

De Echo Studio is ontworpen als de beste luidspreker uit de reeks apparaten van Amazon en de geluidskwaliteit stelt zeker niet teleur. Het meest indrukwekkende is dat je al deze prestaties kunt krijgen zonder al te veel geld uit te geven.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Chris Hall.