Amazon Echo Show tips en trucs: Beheers Alexa op een touchscreen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je net een Echo Show , Echo Show 5 of Echo Show 8 hebt gekocht en je wilt weten hoe je er het meeste uit kunt halen, zoek dan niet verder - hier zijn onze beste tips.

Dit ligt misschien voor de hand, maar we moeten ergens beginnen: om met Echo Show te beginnen, plaatst u het op een centrale locatie, of dat nu uw aanrecht, uw woonkamer, uw nachtkastje of waar dan ook is, en sluit u vervolgens de meegeleverde stroomadapter aan op het en vervolgens in een stopcontact, en volg de instructies op het scherm die verschijnen om een taal te selecteren, maak verbinding met je wifi en log in op je Amazon-account.

Je hebt de gratis Alexa-app nodig om je Echo Show en functie-opties te beheren. Om de Alexa-app te downloaden, gaat u naar de app store op uw mobiele apparaat en zoekt u naar de "Alexa-app" (of u kunt de onderstaande links gebruiken). Als je geen mobiel apparaat hebt, kun je naar deze Amazon Alexa-site gaan vanuit Safari-, Chrome-, Firefox-, Microsoft Edge- of Internet Explorer-browsers om je Echo Show te beheren.

U kunt door Echo Show navigeren met zowel uw stem als het aanraakscherm. Hier is hoe:

Ga naar het startscherm: zeg "Alexa, ga naar huis." U kunt ook vanaf de bovenkant van het scherm Echo Show naar beneden vegen en Home selecteren. Dit werkt toevallig ook op Fire TV.

Beschikbare instellingen bekijken: Zeg: "Alexa, ga naar instellingen." U kunt ook vanaf de bovenkant van het Echo Show-scherm omlaag vegen en Instellingen selecteren.

Door een lijst scrollen : Zeg: "Alexa, scroll omhoog / omlaag." U kunt ook in verschillende richtingen op het scherm vegen (links, rechts, omhoog en omlaag).

Media afspelen: Zeg "Alexa, pauze" of "volgende", "vorige", "ga terug" en "terugspoelen" of "vooruit [x uren, minuten of seconden]".

Bekijk deze Amazon-helppaginas voor andere specifieke functies: bekijk Amazon-video op Echo Show en bekijk fotos op Echo Show .

De rand van het scherm van je Echo Show zal verschillende kleuren oplichten als visuele indicator. Dit is wat die kleuren betekenen:

Blauw: er verschijnt een blauwe balk op het scherm om aan te geven dat Alexa je verzoek verwerkt.

een blauwe balk op het scherm om aan te geven dat Alexa je verzoek verwerkt. Rood: er verschijnt een rode balk wanneer de microfoons en camera van uw apparaat zijn uitgeschakeld.

een rode balk wanneer de microfoons en camera van uw apparaat zijn uitgeschakeld. Oranje: er wordt een oranje balk weergegeven wanneer uw apparaat verbindingsproblemen heeft.

een oranje balk weergegeven wanneer uw apparaat verbindingsproblemen heeft. Paars: er verschijnt een paarse balk wanneer Niet storen is ingeschakeld.

Als je met je Echo-show wilt communiceren, zeg je gewoon Alexa, gevolgd door een commando. Maar u kunt dit "wake-word" wijzigen in Echo, Amazon of Computer, als u dat wilt. Zeg gewoon "Alexa, ga naar instellingen" of veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het Echo Show-scherm en selecteer Instellingen. Tik vervolgens op Apparaatopties> Wekwoord> en selecteer het wekwoord dat u in plaats daarvan wilt gebruiken.

Vaardigheden zijn spraakgestuurde functies die de functionaliteit van uw Alexa-apparaat verbeteren. Deze kunnen worden ingebouwd of worden aangeboden door externe ontwikkelaars. Het inschakelen van Alexa-vaardigheden op Alexa-apparaten was vroeger ingewikkeld, maar Amazon heeft dit proces onlangs gestroomlijnd. Het enige wat je hoeft te doen is zeggen: "Alexa, schakel de vaardigheid [naam van vaardigheid] in." Ga naar de Alexa Skills-winkel op de Amazon-website om door de beschikbare vaardigheden te bladeren.

Om je vaardigheden te bekijken en te beheren, heb je de Alexa-app nodig. Ga naar het menu en selecteer Vaardigheden en selecteer vervolgens Jouw vaardigheden (bovenaan).

De feed op het startscherm op Echo Show heeft verschillende thuiskaarten die automatisch roteren. Maar u kunt bijwerken welke kaarten wel of niet verschijnen. Zeg gewoon "Alexa, ga naar instellingen" of veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het Echo Show-scherm en selecteer Instellingen. Selecteer vanaf daar Startscherm, selecteer vervolgens Home Card-voorkeuren en schakel het pictogram naast de kaartnaam in. Simples.

Om je eigen foto in te stellen als achtergrond op het scherm van je Echo Show, ga je naar de Alexa-app en upload je een foto vanaf je mobiele apparaat. Selecteer Instellingen in het menu, tik op uw apparaat en selecteer in het gedeelte Achtergrond van het startscherm Kies een foto. Als alternatief kunt u van daaruit ook een album als achtergrond of een hele verzameling fotos instellen, zolang deze maar zijn opgeslagen in Prime Photos.

Deze truc breidt zich uit op de bovenstaande tip; in een notendop, je kunt een album maken op Prime Photos en vervolgens Alexa vragen om je album te laten zien voor een diavoorstelling (Alexa, toon mijn [albumnaam] album "). Om de snelheid van de diavoorstelling aan te passen, ga je naar Instellingen en vervolgens naar Weergeven.

Ja, u kunt het scherm van uw Echo Show uitschakelen. Dit is handig als iemand plotseling de kamer binnenkomt en u niet wilt dat hij ziet wat u aan het kijken of doen bent. Zeg gewoon: "Alexa, zet het scherm uit." Om het scherm weer in te schakelen, raakt u het aan of gebruikt u het wake-word van uw apparaat (dat standaard "Alexa" is). U kunt uw Echo Show ook volledig uitschakelen door een paar seconden op de dempknop te drukken.

Het scherm van de Echo Show wordt automatisch gedimd en keert terug naar de weergave met alleen de klok als je het een tijdje niet hebt aangeraakt (tenzij je iets bekijkt, zoals een trailer op YouTube of een film van Prime Video). Maar je kunt het scherm ook op elk moment dwingen om te dimmen. Er is een handmatige dimmer in het hoofdmenu van de show; veeg gewoon vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden om het te openen.

Met Alexa messaging en calling kun je een videogesprek voeren met elke Echo Show-eigenaar (en er ook een ontvangen); het enige wat je hoeft te doen is zeggen: "Alexa, bel [naam van contact]." Het contact moet echter worden vermeld onder het contactscherm van de Alexa-app. Ga hierheen voor meer informatie over het instellen van deze functie. Om het video-aspect te wisselen, zegt u "Video [uit / aan]" of raakt u de aan / uit-knop op uw scherm aan.

Door de video uit te schakelen, heb je in feite gewoon een telefoongesprek met de andere Echo-gebruiker. Wanneer u nu een video- / spraakoproep ontvangt, zal uw Echo Show een alarm laten klinken en groen oplichten. Je kunt een oproep beantwoorden of negeren door Beantwoorden of Negeren te zeggen of door op de negeerknop in de Alexa-app te tikken. Om je oproep te beëindigen, zeg je gewoon Hang op. Je kunt ook op de eindknop tikken vanuit de Alexa-app.

U kunt ook Skype op Echo Show gebruiken. Ga in de Alexa-app naar Instellingen> Communicatie> Skype om je accounts te koppelen. Log vervolgens in met hetzelfde Microsoft-account dat u op Skype gebruikt.

Ondersteuning voor Zoom is ook onderweg, maar is nog niet ingeschakeld (hoewel zakelijke gebruikers Zoom Rooms al kunnen gebruiken).

Met Drop In kunt u direct verbinding maken met andere Echo Show-gebruikers. Je kunt Drop In inschakelen via de Alexa-app en toestemming geven aan mensen uit je adresboek. (Ga naar de helppagina van Amazon voor meer informatie over het verlenen van toestemming.) Om langs te komen, zeg je "Kom langs op [naam contactpersoon]" of selecteer in het gespreksscherm in de Alexa-app de balk Inzetten en kies vervolgens het contact u wilt langskomen.

Wanneer iemand bij je binnenkomt, knippert de lichtbalk op je Echo Show groen. De persoon kan automatisch verbinding maken en kan alles horen binnen het bereik van uw apparaat. Ondertussen ziet u een video van matglas die kort na het aansluiten overgaat in heldere video. Het doel hiervan is om u de tijd te geven om u voor te bereiden op het gesprek, zodat u niet overrompeld wordt.

Gebruik de functie Niet storen van de Echo Show om te voorkomen dat Alexa u waarschuwt voor inkomende oproepen en berichten. Als je Niet storen wilt inschakelen, zeg je Alexa, stoor me niet. Om de functie uit te schakelen, zeg je Schakel Do Not Disturb uit, of tik je op de knop Niet storen op het scherm van je Echo Show. Je kunt Niet storen ook voor een bepaalde tijd plannen via de Alexa-app (onder instellingen) .

Je kunt films of tv-programmas bekijken op Echo Show - maar alleen van Amazon Prime Video (inbegrepen bij je betaalde Prime-lidmaatschap), evenals programmeren van je actieve Amazon Channels-abonnementen (zoals Showtime, HBO en Starz). Vraag Alexa om je films of tv-programmas te laten zien op titel, genre en meer. Nadat uw video is afgespeeld, kunt u uw stem gebruiken om het afspelen van video te regelen.

Direct een nieuwe filmtrailer bekijken? Zeg gewoon: "Alexa, laat me de trailer van de film [filmtitel] zien", en als de trailer beschikbaar is, wordt deze onmiddellijk afgespeeld.

Uw Echo Show is Bluetooth-compatibel, zodat u populaire services, of dat nu iTunes of Google Play Music is, vanaf een mobiel apparaat kunt streamen. Zeg gewoon: "Alexa, koppel mijn telefoon." Open vervolgens het Bluetooth-instellingenmenu op uw mobiele apparaat en selecteer uw Echo Show. Alexa zal je vertellen of de verbinding succesvol is. Als dit het geval is, bent u vrij om audio van uw mobiele apparaat naar Echo Show te streamen.

U kunt deze functie gebruiken om tegelijkertijd muziek af te spelen op meerdere Alexa-apparaten in uw huis (inclusief de Echo Show). Je kunt hier naartoe gaan om te leren hoe je multiroom-muziek instelt. Maar, in een notendop, volg gewoon deze stappen:

Selecteer Smart Home in het menu van de Alexa-app. Selecteer de categorie Groepen. Selecteer Groepen maken om een groep te maken. Tik op Multi-Room Music Group. Selecteer een vooraf ingestelde groepsnaam of tik op "Aangepast maken" en voer een naam in. Tik op Volgende. De Alexa-app zal bevestigen dat het je groep heeft gemaakt. Eenmaal ingeschakeld, zegt u: "Speel [nummer of artiest] [groepsnaam echoapparaten]".

De Echo Show heeft een VoiceView-schermlezer die items voorleest die u op het scherm aanraakt. Volgens Amazon kun je, indien ingeschakeld, gebaren gebruiken om te navigeren en interactie te hebben met je Echo Show, en VoiceView beschrijft de acties die je op het scherm uitvoert. Dit is een toegankelijkheidsfunctie die mensen met een handicap wellicht handig vinden. Ga hierheen voor meer informatie over het instellen en beheren ervan.

Dit is een andere toegankelijkheidsfunctie. Indien ingeschakeld, kunt u met de schermvergroter items op uw scherm vergroten om de leesbaarheid te verbeteren. Om de schermvergroting in te schakelen, zeg je "Alexa, ga naar instellingen" of veeg je naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm Echo Show en selecteer je Instellingen. Selecteer vanaf daar Toegankelijkheid en tik op Schermvergroter. Ga hierheen voor meer tips over hoe u de functie correct gebruikt.

Op uw Echo Show kunt u Closed Captioning inschakelen voor ondersteunde videos en filmtrailers. Om ondertiteling in te schakelen, zeg je Alexa, ga naar instellingen of veeg je vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en selecteer je Instellingen. Selecteer vanaf daar Toegankelijkheid en tik op Gesloten bijschrift. Ga hierheen voor meer informatie over het wijzigen van uw voorkeuren voor ondertiteling, zoals hoe ze eruitzien.

Show and Tell is een Alexa-functie die is ontworpen om blinde en slechtziende mensen te helpen. Het maakt gebruik van de camera van de Echo Show om gewone huishoudelijke artikelen te identificeren.

Je kunt gewoon tegen je Echo Show zeggen "Alexa, wat heb ik vast?" of "Alexa, wat heb ik in mijn hand?" beginnen. Het hele idee is dat het helpt bij het identificeren van items die moeilijk te onderscheiden zijn door aanraking, zoals ingeblikt of verpakt voedsel. De functie maakt deel uit van de Alexa Toegankelijkheidshub .

Als je problemen hebt met je Echo Show, start hem dan opnieuw om te zien of dat de problemen oplost - hey, je weet maar nooit. Koppel de voedingsadapter gewoon los van de achterkant van het apparaat of het stopcontact, en steek de voedingsadapter er vervolgens weer in. U kunt deze ook terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Zeg "Alexa, ga naar instellingen" of veeg omlaag vanaf de bovenkant van het Echo Show-scherm en selecteer Instellingen.

Selecteer vanaf daar Apparaatopties en tik op Fabrieksinstellingen herstellen. Houd er rekening mee dat hierdoor al uw persoonlijke gegevens worden verwijderd en al uw instellingen op Echo Show worden gewist. En zodra het apparaat opnieuw is ingesteld, begint het installatieproces, dat we hierboven hebben beschreven.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Dan Grabham.