(Pocket-lint) - Hifi-merk Bluesound heeft zijn nieuwe Pulse M-luidspreker gelanceerd, en het lijkt de Sonos One - of misschien zelfs de Amazon Echo Studio - in het vizier te hebben.

De Pulse M versterkt de reeks draadloze multiroom-luidsprekers van het bedrijf en introduceert het Omni-Hybrid-ontwerp van het merk, dat gebruik maakt van schuine, naar boven gerichte drivers om een 360° geluidsbeeld te leveren.

Dit omvat een woofer van 13 cm (5,25 inch) en twee tweeters van 2 cm (0,75 inch) die in een hoek van 45 graden ten opzichte van elkaar zijn gemonteerd. Een speciaal ontworpen akoestische reflector bevindt zich boven de woofer om ongewenste sonische artefacten te verspreiden en de hogere frequenties van de driver naar buiten en weg van de luidspreker te leiden.

Het is de eerste keer dat we dit lompe elliptische ontwerp van het merk zien, en het is een welkome aanvulling op sommige van zijn meer functionele ontwerpen. Hij meet 20 cm x 17 cm x 15 cm, wat qua afmetingen niet ver afstaat van de Amazon Echo Studio, is voorzien van een akoestisch transparant stoffen rooster op de helft van zijn behuizing en biedt een handvol snel toegankelijke afspeelknoppen op een nabijheidsgevoelig touch screen, waaronder volumeregeling en vijf programmeerbare voorinstellingen.

Het is ook geen muurbloempje. Hij kan tot 80 W aan systeemvermogen produceren via zijn slimme DSP-versterker, die de geluidsuitvoer in real time controleert en automatisch aanpast om de beste resultaten te verkrijgen wat betreft dynamisch bereik en vervorming.

Ondersteuning voor high-res muziek is het visitekaartje van het bedrijf. Muziek kan worden afgespeeld via een volledige reeks fysieke en draadloze verbindingen, waaronder Wi-Fi, Ethernet, AirPlay 2, tweeweg aptX HD Bluetooth, USB-A, 3,5 mm dubbele analoge/digitale ingang of de 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting. Er is ook ondersteuning voor spraakbesturing met Apple Siri, Amazon Alexa of Google Assistant, en toegang tot meer dan 20 ingebouwde muziekdiensten en duizenden internetradiostations via de BluOS Controller-app van het bedrijf.

De Pulse M kan worden gekoppeld met een andere Pulse M voor perfect gebalanceerde stereoweergave, gekoppeld met andere Bluesound-luidsprekers in een meerkameropstelling of gegroepeerd met een Bluesound-soundbar om te werken als surrounds achteraan voor een meer meeslepende film- en game-ervaring.

De Pulse M is nu verkrijgbaar in Satin Black of White en kost £449/$449/€549.

Geschreven door Verity Burns.