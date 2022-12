Fred Perry x Pro-Ject Record Deck zet de stijl in stylus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Audiomerk Pro-Ject is een samenwerking aangegaan met het Britse modemerk Fred Perry voor een reeks speciale vinyldecks in klassieke kleuren.

Fred Perry is vooral bekend om zijn Mod en heritage kleding. Het is al vele decennia synoniem met de Britse muziekscene, dus een merkplatenspeler lijkt een natuurlijke fit.

Het Fred Perry x Pro-Ject Record Deck komt in drie kleuren - die elke fan van Fred Perry shirts al zal kennen en liefhebben. Hij is verkrijgbaar in zwart en champagne, kastanjebruin, wit en ijs, en wit, ijs en marine.

Fred Perry / Pro-Ject

De acrylplaat mat is ook versierd met de iconische Fred Perry lauwerkrans, zoals te vinden op de voorkant van zijn kleding.

Het deck zelf is gebaseerd op twee Pro-Ject modellen - de Essential III en de Debut Carbon EVO. Het heeft een verstelbare phono voorversterker ingebouwd, met een vooraf ingestelde aluminium toonarm en een voorgeïnstalleerd Ortofon OM 10 element. De stylus is een elliptische diamant,

Natuurlijk kan hij platen draaien op 33 of 45 RPM, met behulp van een externe riemaandrijving. Er is ook een doorzichtige plastic hoes om het deck stofvrij te houden.

Je kunt het Fred Perry x Pro-Ject Record Deck nu bestellen op de Fred Perry website voor £450. Het komt binnenkort ook naar andere regio's, waaronder de VS voor $610.

Geschreven door Rik Henderson.