Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een goede soundbar klinkt niet alleen geweldig, maar ziet er ook goed uit. Het valt niet te ontkennen dat de Devialet Dione Opéra de Paris dat laatste waarmaakt.

Als de naam een belletje doet rinkelen, zou dat moeten - we hebben de nu saaie zwarte versie van de Devialet Dione-luidspreker eerder besproken. We vonden hem er al goed uitzien dankzij zijn superstrakke esthetiek en zijn krachtige prestaties zorgden voor een goed moment, vooral bij het kijken naar films.

Nu ziet hij er beter uit dan ooit. De functies zijn echter nog steeds hetzelfde, dat betekent dat er een enkele HDMI-poort met eARC is en draadloze connectiviteit komt in de vorm van Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 en Spotify Connect. En hoewel er geen afstandsbediening in de doos zit, krijg je wel een app om te gebruiken.

Wat die looks betreft, is het belangrijkste aandachtspunt een 22-karaats maangouden centrale plaat die blijkbaar "geïnspireerd is op de vergulde interieurs van de Opéra Garnier in Parijs". Klinkt goed. Ziet er nog beter uit!

Maar zoals je zou verwachten, zorgt zoiets niet voor een goedkope soundbar. De vraagprijs van £1990 was al een beetje aan de hoge kant voor de meesten. Dus de nieuwe prijs van £2400 / $2900 zal niet veel mensen naar hun portemonnee doen grijpen. Behalve om ze misschien te verbergen.

Het is ook jammer, want die centrale plaat ziet er geweldig uit en de eveneens centrale sferische tweeter is zeker een gespreksonderwerp. Maar voor deze prijs kunt u waarschijnlijk gewoon praten over het geld dat nog steeds op uw bankrekening staat.

Geschreven door Oliver Haslam.