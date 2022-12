EE Pocket-lint Awards 2022: Spreker van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De luidsprekermarkt is altijd een van de meest concurrerende gebieden die we beoordelen voor onze jaarlijkse awards, en dat was het afgelopen jaar ook het geval.

Enkele grote namen brachten nieuwe en vernieuwde luidsprekers uit, waarbij het gemiddelde niveau van de geluidskwaliteit dat u kon verwachten steeds hoger werd.

Er kan echter maar één winnaar zijn, en nadat onze juryleden hun zegje hadden gedaan, bleven we over met onze luidspreker van het jaar voor de EE Pocket-lint Awards 2022.

Beste luidspreker: Audio Pro C10 MkII

Audio Pro's stamboom wordt mettertijd alleen maar groter - zijn meesterschap over audio zit al in zijn naam, maar de recente opfrissing van zijn kernluidsprekers laat zien dat het ook begrijpt welke connectiviteit mensen van hun tech willen.

De toevoeging van Apple AirPlay 2 en Spotify Connect betekent dat het ronduit geweldige geluid van de C10 MkII ongelooflijk eenvoudig te installeren is.

Dat is een winnende combinatie dit jaar, en die wordt alleen maar versterkt door de mooie design-notities die de meeste Audio Pro-luidsprekers zo smaakvol en ronduit stijlvol maken.

Aanbevolen: Sonos Five

Nog een krachtpatser op het gebied van connectiviteit, Sonos is nog steeds een van de allerbeste keuzes voor iedereen die een nieuw meerkamer geluidssysteem in huis opzet. De Five is een eenheid van een luidspreker, maar een die zorgvuldig is ontworpen om zacht op het oog te zijn, en het kamervullende geluid dat hij levert is absoluut geweldig.

De beste van de rest

Er waren dit jaar echter niet slechts twee goede luidsprekers - we hebben er een heleboel getest die een zeer positieve indruk achterlieten. Ultimate Ears heeft de Wonderboom met de kleine maar machtige Wonderboom 3 een geweldige update gegeven. De JBL Flip 6 is een van de beste draagbare en buitenspeakers van de laatste tijd. Devialet creëerde met de Mania een luidspreker die geweldig klinkt maar er ook uitziet als niets anders op de markt. Marshall ten slotte blijft geweldige, retro ogende luidsprekers uitbrengen en we hebben echt genoten van het kleine vermogen van de Emberton II.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

