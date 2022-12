Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Cleer heeft een reputatie voor het leveren van groots geluid tegen een lage prijs, vooral met zijn noise-cancelling hoofdtelefoons.

Nu past het merk deze kennis toe op een nieuwe Bluetooth speaker genaamd Scene.

Cleer zegt dat zijn Scene speaker een nieuwe standaard zet in zijn categorie voor kristalheldere, hi-fi kwaliteit audio onderweg.

De speaker levert "audio met een focus op helderheid en definitie, gecombineerd met een strakke bas die zorgt voor een energieke en ritmische luisterervaring".

Met een prijs van £99 of €119 in het Verenigd Koninkrijk en Europa is het een opwindend voorstel dat veel van de grote merken onderdoet.

De luidspreker maakt gebruik van dubbele 48 mm neodymium dynamische drivers samen met twee passieve radiatoren voor een kamervullend geluid.

Hij heeft een IPX7-classificatie voor waterbestendigheid en is gebouwd met het oog op duurzaamheid, dus buitenshuis feesten is geen probleem.

De luidspreker biedt 12 uur afspelen op een lading en heeft een ingebouwde ruisonderdrukkende microfoon voor het aannemen van gesprekken.

Scene heeft Bluetooth 5.0 connectiviteit samen met een 3.5mm aux input, wat betekent dat het met een grote verscheidenheid van bronnen kan verbinden.

Als u er een wilt kopen, is hij vanaf vandaag verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk en Europa op Amazon en de website van Cleer.

Geschreven door Luke Baker.