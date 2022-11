Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Devialet heeft zijn eerste draagbare smart speaker aangekondigd, de Devialet Mania, die het ontwerp en de technische knowhow van het merk naar een veel kleiner formaat brengt.

Met een compact bolvormig ontwerp van slechts 170 mm hoog kan de Devialet Mania 360° geluid leveren. Dankzij de eigen actieve stereokalibratie past het geluid zich aan de omgeving van de Mania aan, zodat het altijd optimaal klinkt.

Het doet dit door het gebruik van vier microfoons en ingebedde machine learning, waardoor de luidspreker precies begrijpt waar het geluid vandaan komt. Plaats hem in het midden van de kamer en zijn schuine drivers weten dat ze vrij zijn om 360° audio te leveren, maar plaats hem tegen een muur en de drivers aan de achterkant zullen zich aanpassen om de luidsprekers aan de voorkant te versterken.

U hoeft ook niet telkens de kalibratiemodus te doorlopen als u de luidspreker van positie verandert; dit gebeurt automatisch binnen enkele seconden nadat de luidspreker is verplaatst.

Het geluid in het hart van de Mania wordt gevormd door vier full-range drivers onder de geweven stoffen buitenkant, met twee blootgestelde subwoofers in de kenmerkende push-push configuratie van het merk - zoals te zien in de Phantom-luidspreker - aan de voor- en achterkant. Het resultaat is een compacte luidspreker die frequenties van 30Hz tot 20.000Hz kan weergeven.

Daar houdt het niet op. Natuurlijk wordt draadloze streaming ondersteund via Bluetooth 5.0, Airplay 2 en Spotify Connect, maar er is ook Wi-Fi aan boord, wat betekent dat je high-res muziek tot 24-bit/192kHz kunt streamen via de Mania.

Er is ook Amazon Alexa voice control ingebouwd, IPX4 waterbestendigheid en een batterijduur tot tien uur, met een handig ingebouwd handvat om hem te verplaatsen. Een oplaaddock is apart verkrijgbaar (£69/$100), maar anders kan hij worden opgeladen met een eenvoudige USB-C-aansluiting.

De Devialet Mania voegt zich bij de premium line-up van het bedrijf voor een vergelijkbare premium prijs. Hij is verkrijgbaar in zwart of grijs voor £690/$790, met een Paris Opéra editie, versierd met 24-karaats moongoud, die £890/$990 kost.

Geschreven door Verity Burns.