(Pocket-lint) - Vijftig jaar in de hi-fi biz verdient iets van een viering, en Monitor Audio markeert dit met een gloednieuwe vlaggenschip luidsprekerserie die all-in gaat op geluidskwaliteit en all-out op prijs.

De Platinum Series 3G is een culminatie van vijf decennia expertise, en is een ongegeneerde viering van wat er mogelijk is als je je richt op prestaties en budgettaire overwegingen uit het raam gooit.

Er zijn vier luidsprekers in de serie, die geschikt zijn voor zowel stereo- als meerkanaals home cinema-opstellingen. De Platinum 100 3G statieven beginnen voor € 4.500/€ 5.500/$ 6.000 per paar, gevolgd door de Platinum 200 3G middelgrote vloerstaanders (€ 9.000/€ 11.000/$ 12.000), het Platinum 250 3G middenkanaal (€ 3.500/€ 4.750/$ 5.250) en de Platinum 300 3G, het paradepaardje van de Platinum 100 3G.

Dit is de eerste serie die officieel is uitgerust met de nieuwe MPD III tweeter van het bedrijf (de 3e generatie Micro Pleated Diaphragm hoogfrequent transducer, zo u wilt), die eerder dit jaar werd onthuld als onderdeel van het indrukwekkende Concept 50 prototype van het bedrijf. Dit heeft tot doel de vervorming te verminderen (de laagste in de geschiedenis van Monitor Audio, weet u wel) en de frequentierespons af te vlakken, terwijl het geluidsbeeld en de gevoeligheid worden verbeterd. Het resultaat zou een groter, helderder en consistenter geluid zijn.

Dat is natuurlijk niet alles. Er zijn ook soepelere overgangen tussen de frequentiebereiken dankzij verbeterde mid-range drivers, sterkere kegeltechnologie voor preciezere prestaties onder druk en verfijnde crossovers voor een gecontroleerder geluid over het hele spectrum - om nog maar te zwijgen van volledig nieuwe kasten die ervoor zorgen dat trillingen worden tegengehouden. Het is op zijn minst een indrukwekkend geheel - en voor die prijs mag je dat ook hopen.

De volledige Platinum Series 3G-reeks zal in december beschikbaar zijn, en wordt aangeboden in Piano Black, Piano Ebony en Pure Satin White.

Geschreven door Verity Burns.