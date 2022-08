Audio Pro biedt betere connectiviteit in de A10 MkII

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Audio Pro heeft zijn reeks subtiele upgrades van zijn luidsprekerlijn met betere connectiviteit voortgezet met de aankondiging van de A10 MkII, zijn meest compacte optie.

De speaker ondersteunt nu Apple AirPlay 2 en Google Cast naast Audio Pro's eigen multiroom-oplossing, waardoor het veel eenvoudiger wordt om hem te integreren in een multiroom-opstelling.

Aan de ontwerpkant is er niet veel veranderd dat we kunnen zien, met dezelfde kleine voetafdruk die sommige waarnemers zal doen denken aan Amazon Echo-luidsprekers van een bepaalde generatie, met een stoffen afwerking die het gemakkelijk moet maken om op te gaan in de achtergrond in een kamer.

Met zijn eigen woofer is dit echter zeker geen miezerige luidspreker en zou hij net als de originele A10 een kwaliteitsvol en luid geluid moeten afleveren, terwijl presets waartussen je gemakkelijk kunt schakelen het ook gemakkelijk maken om te schakelen tussen verschillende van je favoriete afspeellijsten of artiesten.

Dankzij de montagemogelijkheden kun je de A10 MkII vrij eenvoudig aan muren of plafonds bevestigen voor mensen met een meer complexe audio-installatie, maar het is ook gemakkelijk genoeg om hem op een toonbank te zetten, zoals de meeste mensen zullen doen.

De nieuwe aansluitmogelijkheden gaan wel gepaard met een prijsstijging - de A10 MkII is nu verkrijgbaar bij Audio Pro voor 220 pond, 250 euro of 250 dollar, wat ongeveer 20 procent duurder is dan de volledige verkoopprijs van de oudere versie.

Geschreven door Max Freeman-Mills.