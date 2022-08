Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - HMV is een samenwerking aangegaan met Henley Audio voor een collector's edition platenspeler die er waarschijnlijk niet lang zal zijn.

Dat komt omdat de £ 399,99 HMV 100th Anniversary Turntable beschikbaar zal zijn in een gelimiteerde oplage van slechts 300 stuks.

De HMV-editie is gebaseerd op de Pro-Ject T1 Phono SB draaitafel en is voorzien van het honderdjarige logo van de detailhandelaar en het iconische "His Master's Voice" kunstwerk van Francis Barraud dat de tand des tijds blijft doorstaan.

Het toont Nipper (de hond van de broer van de kunstenaar) luisterend naar een fonograaf.

De draaitafel zelf heeft een CNC-bewerkte sokkel zonder plastic onderdelen. Hij is ook solide, zonder holle ruimtes binnenin om de stevigheid te verbeteren.

De platter is van glas om trillingen te beperken die anders de audioprestaties nadelig zouden kunnen beïnvloeden.

"In de afgelopen vijf jaar is ons assortiment platenspelers aanzienlijk gegroeid, zodat we iedere verzamelaar - van de toevallige luisteraar tot de audiofiel - een luisterervaring kunnen bieden die bij hem past," aldus Phil Halliday, algemeen directeur van HMV.

"Met het einde van onze viering van de 100e verjaardag, die een jaar duurde, wilden we afsluiten met een knipoog naar ons erfgoed, en er was geen betere partner dan Pro-Ject, wiens verbluffende aandacht voor detail resulteert in ongelooflijke producten voor muziekfans."

De HMV 100th Anniversary Turntable is verkrijgbaar vanaf 27 augustus 2022. Pre-orders zijn nu open op de HMV website.

Geschreven door Rik Henderson.