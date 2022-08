Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De eco-bewuste luidsprekerfabrikant House of Marley heeft een nieuwe familie Bluetooth-luidsprekers geïntroduceerd om zijn uitgebreide assortiment te versterken.

De nieuwe reeks Bluetooth-luidsprekers heeft een afwerking van natuurlijk bamboe en een stoffen buitenkant die is gemaakt van geüpcyclede plastic flessen.

Alle luidsprekers in het assortiment kunnen aan elkaar worden gekoppeld om een nog intenser stereogeluid te creëren.

In het midden van het assortiment bevindt zich de Get Together 2, een middelgrote draagbare Bluetooth 5.0-luidspreker met een vermogen van 40 watt.

Een combinatie van drivers met een volledig bereik en dubbele tweeters belooft "rijke, levendige details van uw favoriete nummers" te leveren.

Per acculading kunt u 20 uur afspelen, en als de accu leeg is, kunt u hem snel opladen.

DeIP65 stof- en waterbestendigheid zorgen ervoor dat hij het ook geweldig doet op het strand of bij het zwembad.

De volgende is de Get Together 2 Mini, die veel van dezelfde functies biedt, maar in een kleinere, meer draagbare verpakking.

Hij heeft nog steeds twee full-range drivers aan de voorkant, maar de tweeters zijn verwisseld voor dubbele passieve radiatoren om het gerommel te geven waar reggaefans naar hunkeren.

De batterij van het kleinere model gaat iets minder lang mee (15 uur per laadbeurt), maar hij kan ook snel worden opgeladen.

Tot slot is het merk van plan om later dit jaar een derde luidspreker, de Get Together 2 XL, te introduceren.

Het XL-model zal 4-inch woofers en 1-inch tweeters bevatten voor een nog groter geluid.

De Get Together 2 en Mini zijn vanaf vandaag online verkrijgbaar, en zullen binnenkort ook in winkels, waaronder HMV, te vinden zijn. De prijzen zijn als volgt:

Get Together 2: £249,99

Get Together 2 Mini: £149,99

Get Together 2 XL: £399,99

Geschreven door Luke Baker.