Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Oostenrijkse merk Pro-Ject Audio Systems heeft samengewerkt met de legendarische metalband Metallica voor een limited edition vinyl deck voor rockliefhebbers.

De Metallica Limited Edition draaitafel heeft de vorm van het handelsmerk van de band en is spiegelglad afgewerkt voor een reflecterend effect. De plateau is gemaakt van glas om het esthetische plaatje compleet te maken.

Er is ook een diamantgeslepen aluminium onderplaat, waarbij hetzelfde materiaal is gebruikt voor de basis en het lager van de S-vormige 8,6-inch tonearm. Hij is voorzien van een vooringesteld, gepatenteerd Pick it S2 C-cartridge en SME headshell.

Het deck beschikt ook over vergulde RCA-connectors en in hoogte verstelbare metalen voetjes.

De precisie riemaandrijving is gekoppeld aan een elektronische snelheidsregeling die geschikt is voor 33 en 45 RPM, hoewel een tweede riem is meegeleverd voor 78 RPM-platen.

Volgkracht en anti-skating zijn volledig instelbaar.

De hele draaitafel meet 430 x 120 x 430 mm en weegt 4,5 kg.

"When you rock vinyl on this deck - nothing else matters," zei Pro-Ject in een verklaring (verwijzend naar Metallica's klassieker uit 1992).

De Metallica Limited Edition draaitafel kost £1,149 wanneer hij in augustus 2022 arriveert.

De draaitafels van Pro-Ject Audio Systems zijn verkrijgbaar via Henley Audio in het Verenigd Koninkrijk. Je kan het gamma van verschillende decks en producten bekijken op zijn website.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 1 juni 2022

Geschreven door Rik Henderson.