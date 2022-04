Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audio Pro heeft een duo draadloze stereoluidsprekers aangekondigd die kunnen worden aangesloten als onderdeel van een multiroom-opstelling of kunnen worden gebruikt als een stereosysteem voor thuisentertainment en muziek.

De Audio Pro A28-luidsprekers zijn boekenplankmodel en worden geleverd in een stereopaar. Elke luidspreker is voorzien van een 1-inch tweeter en een 4,5-inch woofer, met twee klasse-D digitale versterkers die de show stelen.

Een van de luidsprekers heeft een ARC HDMI-ingang, zodat u het paar rechtstreeks op een tv kunt aansluiten. Ze zijn ook voorzien van Bluetooth en Wi-Fi-connectiviteit, met ondersteuning voor AirPlay 2, Google Cast en het eigen multiroom-platform van Audio Pro. Ze zijn ook gecertificeerd voor Spotify Connect.

Er is ook een RCA-uitgang als je een aparte subwoofer wilt aansluiten.

De Audio Pro A38-luidsprekers zijn vergelijkbaar wat betreft connectiviteit en audiomogelijkheden, maar zijn vloerstaand.

Beide sets luidsprekers zijn compatibel met een aantal audioformaten, waaronder Apple Lossless, MP3, WMA, AAC en FLAC.

"Onze systemen, bijgenaamd 'soundbar-killers', zijn in de loop der jaren erg populair geworden. Het stereogeluid dat ze bieden is iets wat je met een soundbar niet kunt bereiken", zegt Audio Pro's CCO, Jens Henriksen.

"Het feit dat ze ook uitstekend werken als onderdeel van een multiroom-systeem voor muziek, maakte dat het vanzelfsprekend voelde om ze naar een hoger niveau te tillen, inclusief het uitrusten van de A28 en A38 met drie multiroom-oplossingen in één, net als onze andere multiroom-luidsprekerupgrades."

Ze zullen later deze maand verkrijgbaar zijn in zwart of wit, met een prijs van £ 550 / € 600 / $ 600 voor het A28 paar, £ 800 / € 900 / $ 900.

Geschreven door Rik Henderson.