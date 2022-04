Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audio Pro heeft een bijgewerkte versie van de C5 multi-room speaker aangekondigd, compleet met verbeterde akoestiek en multi-room ondersteuning.

De C5 MkII heeft veel van dezelfde aanpassingen als het C10 MkII-model van de Zweedse audiospecialist in 2021, met toevoeging van AirPlay 2- en Google Cast-mogelijkheden om zijn prestaties als slimme luidspreker te verbeteren.

Het apparaat is verkrijgbaar in zwart, wit of grijs en behoudt ruwweg hetzelfde ontwerp als de originele C5. Het aluminium bedieningspaneel zit er nog steeds bovenop, met een gestructureerd omhulsel en een lederen draaggreep. Een kleine wijziging aan het bedieningspaneel is dat het nu een paar preset-toetsen heeft, waarmee gebruikers hun favoriete afspeellijst of radiostation eenvoudiger kunnen openen - en zonder dat ze daarvoor hun telefoon hoeven te gebruiken.

Als u het apparaat toch wilt synchroniseren met uw telefoon, hebt u niet alleen Google Cast of AirPlay 2-ondersteuning tot uw beschikking. De C5 MkII kan, zoals u zou verwachten, ook verbinding maken via Spotify Connect en Bluetooth, hoewel hij niet de volledige Alexa-assistentondersteuning biedt die het C5A-model biedt.

Audio Pro merkt ook op dat de C5 MkII een betere akoestiek zal bieden dan zijn voorganger, maar het is nog niet duidelijk welke wijzigingen er precies zijn aangebracht aan de luidsprekerlay-out of -array.

Toen we de C10 MkII testten, merkten we echter wel op dat het verbeterde model iets meer basweergave bood dan wat we van de oudere modellen hadden gezien. Of dat ook voor de C5 MkII geldt, valt nog te bezien, maar we kijken ernaar uit om hem overal in huis uit te proberen - iets wat dankzij die handige handgreep gemakkelijker zou moeten zijn dan met de C10.

Voor degenen die de C5 MkII willen toevoegen aan hun multiroom-installatie: hij kost $350 / £300 / €350.

Geschreven door Conor Allison.