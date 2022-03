Devialet Dione wil de ultieme single-box soundbar worden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Devialet heeft een high-end soundbar aangekondigd, gericht op het leveren van de beste ervaring die je krijgt van een alles-in-één-eenheid.

Er is geen aparte subwoofer, er is geen optie om luidsprekers te verwijderen of satellieten te gebruiken voor surround sound, in plaats daarvan is hij ontworpen om subliem geluid te leveren terwijl hij er geweldig uitziet als je onder je tv zit.

Er goed uitzien is onderdeel van het pakket — vooral gezien de vraagprijs van £ 1990 van de Dione — met de nadruk op de bol in het midden van de bar.

Dit is eigenlijk het middenkanaal en het kan worden gedraaid, wat betekent dat je de oriëntatie van de middendriver kunt verschuiven, afhankelijk van of de Dione plat op een tv-standaard of tegen de muur is gemonteerd.

De soundbar heeft een 5.1.2-configuratie, met drivers in het midden, links, rechts en surround, een reeks woofers om de bas te maken die zowel naar voren als naar achteren kan vuren, en opwaartse luidsprekers die aan de bovenkant zijn gemonteerd om hoogte te leveren voor Dolby Atmos onderdompeling.

Nogmaals, als de Dione wordt gedraaid, weet en kan de interne gyroscoop de functie van de drivers aanpassen.

In de samenstelling zijn er 17 drivers, waarvan 8 subwoofers, en 9 full-range speakers. De Devialet Intelligence Processor - zoals gevonden in de Phantom-luidspreker - stuurt de Dione aan, terwijl hij ook kalibratiesoftware biedt die past bij de kamer waarin hij is geplaatst.

De reeks luidsprekers betekent dat hij in staat is om surround sound-effecten te creëren, terwijl hij de intelligentie heeft om 2.0-signalen te upmixen voor een meer meeslepend resultaat.

Er zijn optische en HDMI-ingangen die eARC ondersteunen om op je tv aan te sluiten, terwijl het ook technologieën ondersteunt zoals Apple AirPlay 2 , Spotify Connect en Bluetooth, zodat je het ook voor je muziek kunt instellen.

De DAC ondersteunt tot 24bit/96kHz audio, terwijl er in totaal 950W RMS is.

Het werkt met de Devialet-app - die ook de Phantom kan aansturen - en het is compatibel met de bestaande Devialet Remote.

De Devialet Dione meet 1200 x 165 x 88 mm en weegt maar liefst 12 kg, dankzij de geanodiseerde aluminium kern.

De Devialet Dione kost £1990 / $2400 / €2190.

Geschreven door Chris Hall.