(Pocket-lint) - Het Duitse merk Loewe heeft in Engeland twee nieuwe home-speakerreeksen gelanceerd.

De eerste is de Klang Mr-serie, een line-up van drie multiroom-speakers. De tweede is Klang S , die twee nieuwe smart home-speakers bevat.

De Klang Mr-serie beschikt over drie draadloze luidsprekers van verschillende afmetingen met multiroom-functionaliteit en ondersteuning voor het DTS Play-Fi draadloze audio-ecosysteem en Apple AirPlay 2. De kleinste, de Mr 1, heeft een output van 30 W en kan een achter speaker voor de Klang Bar 5 soundbar met de meegeleverde muurbevestiging.

De Klang Mr 3 is een "boekenplank"-luidspreker met 150W output en drie full-range drivers, een subwoofer en twee passieve radiatoren.

De derde speaker, met een output van 180W, is de Klang Mr 5. Het is de grootste, met drie tweeters, drie full-range drivers, een subwoofer en twee passieve radiatoren. Het maakt verbinding met uw smartphone of apparaat via Bluetooth (v4.2) en is voorzien van aanraakgevoelige glazen bovenpanelen en een LED-display.

De Loewe Klang Mr 1 kost £ 299, terwijl de Mr 3 £ 549 kost. Ze zijn nu beschikbaar. De Klang Mr5 zal eind november beschikbaar zijn voor £ 649.

De Klang S-serie bestaat uit de Klang S1 en Klang S3. Ze bieden draadloze Bluetooth-streaming, USB-ingang, internet, FM- en DAB/DAB+-radio, Spotify Connect en toegang tot streamingdiensten, waaronder Deezer en Amazon Music. Beide kunnen worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening of via de Loewe Radio-app. Ze zijn nu verkrijgbaar in Harrods en Selfridges , beginnend bij £ 399 voor de Klang S1 en oplopend tot £ 599 voor de Klang S3 .

De Klang S3 is voorzien van een cd-speler.