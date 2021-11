Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het high-end audiofiele merk Astell&Kern heeft zijn eerste draadloze Bluetooth-speaker aangekondigd. De Astell&Kern Acro BE100 is een stereoluidspreker met een speciale 32-bits DAC en ondersteuning voor hi-res muziekstreaming tot 24-bit.

Het bevat twee 1,5-inch zijden dome-tweeters en een 4-inch Kevlar-woofer voor basniveaus. De ingebouwde klasse D-versterker heeft een totaal uitgangsvermogen van 55 W. Frequentiebereik is 50Hz tot 20kHz.

De luidspreker ondersteunt Bluetooth 5.0 en aptX HD voor 24-bit 48kHz audiostreaming met hoge resolutie (hoewel een beetje lossy omdat de codec niet echt bit-voor-bit is). Andere ondersteunde codecs zijn LDAC en AAC.

Er is ook een 3,5 mm audio-ingang om een externe bron rechtstreeks aan te sluiten, op die manier kun je echte lossless muziek afspelen via de BE100.

Het ontwerp is eenvoudig en strak, met een volumeknop aan de bovenkant.

De Astell&Kern Acro BE100 is vanaf december verkrijgbaar in zwart of wit. Het kost £ 449 in het VK, € 529 in Centraal-Europa via de Astell & Kern-website . We hebben een prijsopgave in de VS opgevraagd, aangezien er wordt beweerd dat deze $ 380 is voor de materialen die we hebben gezien.

Als dat waar is, wordt een aankoop in de VS in vergelijking daarmee een relatief koopje. We zullen updaten wanneer we meer weten.

Een alternatieve versie van de luidspreker, inclusief FM-radio, zal in geselecteerde landen beschikbaar zijn.