(Pocket-lint) - Q Acoustics heeft een draadloos muzieksysteem gelanceerd in stereoluidsprekers dat verliesvrije nummers kan streamen via aptX HD Bluetooth 5.0.

Alles wat je nodig hebt zijn de twee draadloze luidsprekers en de meegeleverde afstandsbediening om stereogeluid van hoge resolutie (tot 24-bit/48kHz) te krijgen van mobiele apparaten en pcs met Bluetooth-connectiviteit.

Het Q Acoustics M20-systeem ondersteunt ook tal van audio ins en outs, voor gebruik met een gamecomputer, tv of andere bekabelde gadgets. Een USB-ingang is ook inbegrepen.

Een ingebouwde versterker levert tot 130 W vermogen (2 x 65 W), terwijl elke luidspreker een 22 mm tweeter koppelt aan een 125 mm mid/bass driver.

Dit maakt het systeem in staat tot fatsoenlijke basniveaus en heldere, neutrale midden tot hoge frequenties (55Hz – 22kHz). Je kunt ook een optionele subwoofer toevoegen om de basweergave verder te verbeteren, dankzij een sub-uitgang.

Elke luidspreker kan links of rechts worden bepaald, om beter te passen bij waar uw lichtnet zich bevindt. Ze kunnen ook worden gemonteerd op optionele vloerstandaards, ook verkrijgbaar bij Q Acoustics.

Het Q Acoustics M20 draadloze muzieksysteem is vanaf later deze maand verkrijgbaar in Europa en kost £ 399 in het VK, € 499 centraal. Het zal vanaf september ook beschikbaar zijn in de VS en kost $ 599.

U kunt meer informatie vinden, inclusief informatie over lokale dealers, op de eigen website van Q Acoustics.