(Pocket-lint) - Hoewel Louis Vuitton waarschijnlijk het best bekend staat om zijn handtassen, heeft hij zich in het verleden verdiept in technologie, zowel op het gebied van smartwatches als draadloze oortelefoons . De nieuwste onderneming komt echter in de vorm van de Horizon Light Up Speaker.

De luidspreker is geïnspireerd op de Toupie-handtas van het bedrijf en hoewel hij een beetje lijkt op een draagbare UFO, zorgt zijn poging om "de wereld van draagbare audio opnieuw uit te vinden" ervoor dat zijn ontwerpwerelden verwijderd zijn van meer traditionele aanbiedingen zoals de Sonos Roam .

De Horizon Light Up Speaker is gemaakt van metaal en leer met het Louis Vuitton signature LV-logo en een bloem in reliëf in leer bovenop de roestvrijstalen gunmetal speakergrill.

Tijdens gebruik verschijnt er een kleurrijke lichtshow op de bovenste ring van de luidspreker, die synchroon loopt met het ritme van de muziek en met 23 digitale LED-versies van de Monogram Flower. De middelste ring van de luidspreker heeft 12 LED-gegraveerde Louis Vuitton-letters, terwijl een aanraakbedieningsbalk van gehard glas verticaal in het midden zit.

Binnenin heeft de Horizon Light Up Speaker een 3-inch woofer en twee 0,75-inch tweeters. Het biedt 360-graden geluid wanneer het verticaal en directioneel is wanneer het op zijn kant staat met behulp van de rubberen voetjes en het biedt een frequentiebereik tussen 60 Hz en 16 kHz. Er is Bluetooth aan boord, Apple AirPlay 2 en Qplay, en je zult nog een paar extra functies en functies vinden wanneer je de Louis Vuitton Connect-app gebruikt.

Het volume wordt geregeld met behulp van de draaiknop die is gesynchroniseerd met de oplichtende LEDs, er zijn drie microfoons aan boord voor spraakoproepen en er wordt gezegd dat de batterij 15 uur meegaat.

Lees voor het slechte nieuws? De Louis Vuitton Horizon Light Up-luidspreker kost $ 2890. Het wordt verzonden tussen 31 juli en eind augustus.

