Ruarks nieuwste Beach Hut Blue-versie van de R1 Mk4 ziet er super uit voor de zomer

(Pocket-lint) - De Britse audiospecialist Ruark heeft weer een gelimiteerde editie van zijn R1 Mk4-radio aangekondigd, maar deze is vooral opmerkelijk - afgewerkt in een zomerse kleurstelling genaamd Beach Hut Blue die we erg leuk vinden.

Het zal zeker zowel diegenen aanspreken die kwaliteitsdeuntjes op het strand willen als diegenen die achterover in hun ligstoel willen leunen terwijl ze naar Test Match Special luisteren.

Het slechte nieuws is dat je snel moet zijn als je er een wilt, aangezien de £ 229 R1 Beach Hut Blue beperkt zal zijn tot 1.000 eenheden via onafhankelijke dealers en John Lewis.

Als je Beach Hut Blue mist, kun je nog steeds een Mk 4 in Espresso of onze specifieke favoriet, lichte crème, ophalen.

Net als bij andere Ruark R1 Mk4-versies, is het ontworpen om geluidskwaliteit voorop te stellen met een hoogwaardige klasse AB-versterker met adaptieve equalisatie. Er is ook een helder OLED-display met zender- en programma-informatie die zich aanpast aan verschillende lichtomgevingen.

Hoewel de R1 Mk4 is ontworpen als DAB-radio, kan hij indien nodig ook FM opnemen en via Bluetooth verbinding maken met je telefoon. Er is ook een USB-C-poort voor opladen en een schakelbare aux-ingang en hoofdtelefoonuitgang.

De besturing gaat via Ruarks bekende RotoDial, al is er een kleine afstandsbediening die je als extra kunt kopen. Binnenkort is er ook een BackPack III oplaadbaar batterijpakket voor beschikbaar.

Geschreven door Dan Grabham.