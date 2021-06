De P5 van Audio Pro is de kleinste draagbare luidspreker - en is spatwaterdicht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Zweedse audiobedrijf Audio Pro heeft een draagbare Bluetooth-luidspreker geïntroduceerd. De P5 klokt in op 22 cm lang, maar zal zijn werk moeten doen in een drukke markt voor draagbare luidsprekers – hij heeft een relatief hoge prijs van $ 150 / £ 140. Het biedt echter wel wind- en waterbestendigheid, dus heeft het extra aantrekkingskracht dan veel rivalen.

Ontworpen om in de eerste plaats te reizen, het is vrij licht van 500 g en heeft ook een polsband voor gemakkelijk dragen. Het heeft geen slimme luidsprekerfuncties in tegenstelling tot sommige andere luidsprekers van Audio Pro, maar, zoals gebruikelijker voor een luidspreker als deze, is het een pure Bluetooth-luidspreker. Hij is niet zo handig in je zak - hij is bijvoorbeeld 10 cm breed - maar is natuurlijk wel ideaal om in een tas of koffer op te bergen.

De audiokwaliteit zou redelijk behoorlijk moeten zijn, met een 35W-versterker (klasse D, 10W+25W) en op maat gemaakte 3,2-inch long-throw woofer, beweert Audio Pro dat het een "uitzonderlijke laagfrequente respons" biedt.

Jens Henriksen van Audio Pro legt uit: "We hadden veel verzoeken van onze klanten voor een compacte luidspreker die gemakkelijk in een koffer past. Hoewel we al verschillende draagbare luidsprekers in ons assortiment hebben, is het formaat hiervan beter geschikt om in de tuin te plaatsen of naar het strand."

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Geschreven door Dan Grabham.