Audio Pros C10 Mk II is een nieuwe AirPlay 2 en Google Cast multiroom-luidspreker

(Pocket-lint) - Het Zweedse merk Audio Pro heeft zijn nieuwste luidspreker uitgebracht - dit keer is het de C10 Mk II, een £ 360 multiroom-luidspreker die nu compatibel is met Apples AirPlay 2-technologie en Google Cast.

Je kunt dus alles wat je wilt vanaf je mobiele apparaat naar de speaker streamen.

Je kunt deze speaker aansluiten naast anderen die de streamingprotocollen van Apple of Google gebruiken en ze dus als groep of individueel bedienen. Je kunt het ook gebruiken met de eigen app van Audio Pro.

Er zijn nu ook zes voorkeuzetoetsen in plaats van drie op het toekomstige C10-model, zodat u snel toegang hebt tot uw favoriete internetradiostations en andere inhoud.

Het ontwerp is doorgaans no-nonsense, maar u kunt het uiterlijk aanpassen aan uw smaak - net als bij veel passieve luidsprekers wordt het voorste gaas met magneten bevestigd, zodat u ervoor kunt kiezen om het op zijn plaats te laten of te verwijderen. De luidspreker is verkrijgbaar in drie afwerkingen: arctisch wit, stormgrijs of steenkoolzwart.

Dankzij een aux-poort kun je ook een extra audioproduct aansluiten, zoals een platen- of cd-speler, terwijl Audio Pro zegt dat het geluid is aangepast dankzij verbeterde componenten en het herontwerp van de basreflexpoort.

Audio Pro ontwerpt en vervaardigt luidsprekers sinds 1978 en de luidsprekers zijn verkrijgbaar in meer dan 55 landen.

Geschreven door Dan Grabham.