Vinylverkoop om cds voor het eerst sinds de jaren 80 in te halen

(Pocket-lint) - De heropleving van vinylplaten gaat onverminderd door en de verkoopinkomsten van lps zullen naar verwachting de cds de komende maanden inhalen.

De cd-verkoop is het afgelopen decennium gedaald, niet in de laatste plaats als gevolg van de opkomst van streamingdiensten, waaronder diensten die streams van cd-kwaliteit aanbieden. Ondertussen is de verkoop van vinylplaten in dezelfde periode aanzienlijk gestegen.

Vorig jaar haalde de Britse vinylplatenindustrie £ 86,5 miljoen binnen - het grootste bedrag sinds de jaren 80.

We meldden in december dat alleen al in het VK 4,8 miljoen lps zijn verkocht. Het was goed voor 18 procent van alle albumverkopen in verschillende formaten.

Studios verdienden in 2020 £ 118 miljoen aan cd-verkopen in het land, maar een grafiek gepubliceerd door The Guardian laat zien dat ze dat in 2021 niet zullen halen.

Het verzamelen van vinylplaten onder jongere consumenten is een belangrijke factor in de populariteitstoename. En de meeste moderne albumreleases zijn nu ook vanaf de eerste dag beschikbaar op vinyl.

Echter, heruitgaven van klassiekers op dikker, duurzamer vinyl hebben het merendeel van de verkopen voor hun rekening genomen - met Rumours by Fleetwood Mac op nummer één voor 2020 en Oasis (Whats the Story) Morning Glory? binnenkomen op een zeer redelijke seconde.

Geschreven door Rik Henderson.