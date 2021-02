Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mitchell Acoustics heeft een paar stereoluidsprekers aangekondigd die werken als een echte draadloze koptelefoon - ze zijn met elkaar verbonden via Bluetooth om te koppelen zonder dat er extra bekabeling nodig is.

Het uStream One-paar kan ook muziek afspelen vanaf een Bluetooth-bron, zodat u ze gewoon op een plank kunt plaatsen en een goed stereogeluid hebt.

Verkrijgbaar in zwart of wit, en geprijsd op £ 499 voor de twee, de boekenplankluidsprekers kunnen een totaal uitgangsvermogen van 100 W leveren. Ze zijn voorzien van diafragmas van magnesiumlegering en individuele woofers voor een lage basweergave.

Dit wooferontwerp is voorzien van een 500g neodymium-magneetset voor en achter, met dezelfde kracht die wordt gebruikt door de afzonderlijke tweeter.

Luidsprekerontwerper Paul Mitchell heeft een lange geschiedenis in hifi en wilde ervoor zorgen dat deze luidsprekers een authentieke geluidssignatuur zouden geven, ook al gebruiken ze draadloze technologieën: "Er is een grote opleving in vinyl, waardoor de interesse in het retro-geluid weer oplaait. Het ritueel van het luisteren naar platen beïnvloedt een nieuwe generatie die zich bekommert om de kwaliteit van wat ze horen, het plezier van stereogeluid herontdekt en muziek hoort zoals het oorspronkelijk bedoeld was, "zei hij.

"Deze consumenten kopen nu draadloze luidsprekers, die het grootste groeisegment in audio zijn geworden, waarbij TWS Bluetooth-luidsprekers het populairst zijn."

Geschreven door Rik Henderson.