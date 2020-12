Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De heropleving van de verkoop van vinylplaten gaat door met de BPI die onthult dat er in 2020 alleen al in het VK 4,8 miljoen LPs zijn verkocht.

Vinylplaten zijn nu goed voor 18 procent van de albumverkoop in alle formaten, en de verkoop bevindt zich op het hoogste niveau in bijna 30 jaar.

De British Phonographic Industry beweert zelfs dat vinyl bijna twee keer zoveel inkomsten oplevert als platforms voor het streamen van muziekvideos, zoals YouTube en Vevo.

De verkoop van cassettes is ook gestegen, met naar verwachting 157.000 albums die in de afgelopen 12 maanden op tape zijn gekocht.

"In een jaar waarin al onze levens zijn veranderd, is de kracht van muziek om te inspireren nog nooit zo duidelijk geweest. De directheid en het gemak van streaming maken het het favoriete audioformaat voor de meeste van onze luisteraars, maar steeds meer fans kiezen ervoor om dichterbij te komen. aan hun favoriete artiesten en albums op vinyl , aldus Geoff Taylor, CEO van BPI.

"Het is opmerkelijk dat de verkoop van lps en audiobanden überhaupt zou zijn gestegen, gezien de uitdagingen waarmee we allemaal te maken hebben gehad. De stijging van de verkoop ondanks sluitingen van winkels toont de tijdloze aantrekkingskracht van fysieke formaten om te verzamelen, naast de naadloze connectiviteit van streaming."

De best verkochte vinyl LP van 2020 was Rumours van Fleetwood Mac, met Oasis (Whats the Story) Morning Glory? in de tweede.

Geschreven door Rik Henderson.