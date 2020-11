De nieuwste in het oog springende luidspreker van Transparent heeft een licht dat op vuurlicht lijkt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Zweedse designluidsprekersmerk Transparent heeft zijn nieuwste creatie onthuld: de Light Speaker. De luidspreker van $ 370, £ 290, € 320 heeft niet alleen de mogelijkheid om je muziek via Bluetooth af te spelen, maar heeft ook een lamp die het uiterlijk van echte vlammen nabootst.

Het is net een campinglamp of lantaarn en draagbaarheid is hier inderdaad een deel van de aantrekkingskracht, met een batterijduur van 10 uur in de luidspreker. Het beschikt ook over IPX2-weersbestendigheid, dus u hoeft zich geen zorgen te maken dat er een paar regenspetters op komen.

Het licht kan worden aangepast aan uw omgeving met behulp van een knop op het apparaat - kies een helder leeslampje of draai het naar beneden om meer op een kaars te lijken. Het licht kan de muziek een beetje volgen om de indruk te wekken van een vlam die met de muziek mee flikkert.

De behuizing van de Light Speaker is gemaakt van duurzaam en recyclebaar aluminium, terwijl het borosilicaatglas is ontworpen voor stevigheid. Er is ook een afneembare handgreep die bijdraagt aan de esthetiek van de lantaarn.

De luidspreker is niet de krachtigste met 5 W, maar er is een 2,5-inch driver met volledig bereik en een passieve 3-inch radiator, wat betekent dat hij redelijk goed moet klinken voor een luidspreker van dit formaat.

Terwijl de spreker momenteel wordt aangeboden op Kickstarter , komt er een volledige release in april 2021.

Geschreven door Dan Grabham.