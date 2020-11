Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een paar Marshalls koptelefoons en luidsprekers zijn al op de Black Friday- uitverkoop aangekomen, waardoor je een vroege kans hebt om de menigte te verslaan die als doel heeft om een aantal van de begeerde waren van de audiogigant op te halen.

Hoewel we vorige maand zagen dat de slimme luidsprekers van het bedrijf kortingen kregen tijdens Amazon Prime Day, zijn de eerste apparaten die potentiële kopers tegen een gereduceerd tarief in handen kunnen krijgen, de verzameling Bluetooth-luidsprekers en koptelefoons, zowel in-ear als rond-ear-opties.

Als je op zoek bent naar de luidsprekers, wil je naar Amazon gaan. De vroege prijsknipsels omvatten de Stockwell II (verlaagd tot $ 173,37, was $ 249,99), Kilburn II (verlaagd tot $ 243,43, was $ 299,99) en Tufton (verlaagd tot $ 294,99, was $ 399,99), die allemaal de retro Marshall-branding en -ontwerp combineren met uitstekende draagbaarheid .

• Koop de Marshall Black Friday-uitverkoop op Amazon

Amazon heeft ook een besparing op de Marshall Minor II in-ear-koptelefoon, die van $ 129 is verlaagd naar $ 75,95. Ze hebben een batterijduur van 12 uur, zijn voorzien van gouden Marshall-branding op de knoppen en bieden muziekbediening via het paneel op de verbindingsdraad.

Best Buy heeft echter de goederen voor degenen die een on-ear koptelefoonontwerp willen, waarbij de Marshall Major III een schuine streep van $ 38 ontvangt, waardoor de vraagprijs wordt verlaagd tot $ 111.

Dit zijn allemaal echt solide kortingen - vooral als je al een aantal Marshall-apparaten in de gaten hebt gehad - en ze zijn ook geweldige geschenken.

En hoewel we niet per se aanraden om te wachten met deze besparingen, gezien het feit dat er altijd potentiële problemen zijn met de voorraad, is het waarschijnlijk dat we zien dat beide retailers Marshall-apparaten blijven korting geven. Alleen de tijd zal uitwijzen of ze doorgaan met het opdrijven van de besparingen.

Geschreven door Conor Allison.