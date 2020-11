Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Onze favoriete digitale radio van Ruark, de R1 , heeft een ontwerprevisie gekregen voor zijn vierde generatie: de Ruark Audio R1 Mk4.

Ruark bracht zijn eerste R1-radio al in 2006 uit. In de 14 jaar daarna is er veel veranderd. Het meest opvallende is dat de Mk4-radio zich verwijdert van het oude houten frame en deze vervangt door een gegoten polymeervorm - het is alleen het frontrooster dat van metaal is, een klein knipoogje naar de oorspronkelijke wortels van deze radio.

Wat echter niet is veranderd, is de Rotodial-bedieningsset van Ruark, die bovenop de radio te vinden is. Deze draaiknop, geflankeerd door extra bedieningsknoppen, zorgt voor een eenvoudige en intuïtieve aanpassing van bron- en volumeregeling.

De R1 Mk4 is meer dan alleen een FM- en DAB-radio, met een Bluetooth-ontvanger, USB-C oplaad- / afspeelpoort, 3,5 mm AUX-ingang, zodat je je eigen muziek kunt afspelen zoals je wilt.

Verwacht echter niet dat u hier Wi-Fi, AirPlay 2 of spraakassistentbedieningen zult vinden. Echt jammer, want een groot deel van de concurrentie is nu klaar om dergelijke verbonden functies tegen een vergelijkbare prijs te leveren.

De Ruark Audio R1 Mk4 kost £ 229 in lichte crèmekleurige lak met asgrille of espressolak met walnotengrille.

Geschreven door Mike Lowe.