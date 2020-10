Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De populaire Acton II slimme luidspreker van Marshall wordt verkocht als de spreekwoordelijke hotcake tijdens het Prime Day-evenement van Amazon - en is nu weer op voorraad in de vorm van een Lightning Deal.

Dus als je dat gat op je plank wilt opvullen met een klassiek ogende Marshall, zoek dan niet verder - op het moment van schrijven is de Acton II terug beschikbaar voor $ 169,99 , een enorme stap lager dan de gebruikelijke vraagprijs van $ 299,99.

• Bekijk de Marshall Acton II-deal bij Amazon - beschikbaar voor $ 169,99

Hiermee kun je direct 43% korting krijgen op een Alexa-luidspreker die jarenlang een aanvulling kan zijn op je smart home-bediening. Het maakt niet eens uit dat dit apparaat al een paar jaar oud is, aangezien het een van de weinige slimme luidsprekerontwerpen biedt die simpelweg niet uit de mode raken.

In termen van andere specificaties van het 5,9 x 10,4 x 6,3-inch apparaat, is er compatibiliteit voor meerdere kamers, Bluetooth-ondersteuning en zelfs een 3,5 mm-aansluiting.

Zoals we al hebben gezegd, is het onwaarschijnlijk dat dit een luidspreker op voorraad blijft tijdens de Lightning Deal, dus je zult snel moeten toeslaan als je dit echt aan je verzameling wilt toevoegen. Ga door, voordat het je spijt.

Geschreven door Conor Allison.