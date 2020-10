Q Acoustics Q Active 200 en Q Active 400 zijn premium actieve luidsprekers met Google Assistant of Amazon Alexa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De bekende luidsprekerfabrikant Q Acoustics heeft zijn eerste uitstapje gemaakt naar actieve luidsprekers - en er zijn zowel boekenplank- als vloerstaande opties beschikbaar.

De Q Active 200 boekenplankluidsprekers en Q Active 400 vloerstaande luidsprekers vormen een aanvulling op de bestaande 20i en 30i series passieve luidsprekers van Q Acoustics als een andere optie voor degenen die een uitstapje maken naar een eersteklas hifi-installatie waar minimalisme de sleutel is.

De Q Active 200-boekenplankluidsprekers zijn deze maand verkrijgbaar voor £ 1.499 / $ 1.999 / € 1.999 per paar (u kunt stands toevoegen tegen extra kosten), terwijl de Q Active 400-vloerstaanders vanaf januari verkrijgbaar zijn.

De Q Active-serie wordt waarschijnlijk gebruikt naast een draaitafel waar je geen versterker tussen hebt, aangezien er een ingebouwde phono-trap is plus een klasse D geïntegreerde versterker.

Maar ze zijn zoveel meer dan dat, omdat er een model is dat Google Assistant (nu beschikbaar) of Amazon Alexa (later beschikbaar) ondersteunt, terwijl je natuurlijk ook verbinding kunt maken met Bluetooth-apparaten en er is ondersteuning voor de allerbelangrijkste Spotify Connect plus Apples AirPlay 2 en Googles Chromecast - connectiviteit is hier zeker geen probleem.

Naast streaming bronnen en draaitafels kunt u verbinding maken met alle bekabelde bronnen via HDMI ARC, optische digitale en analoge line-in. U kunt ook bestanden streamen vanaf een mediaspeler, NAS-drive of computer in uw netwerk.

De Q Active-serie kan al deze connectiviteitsopties bieden omdat ze een aparte controlehub hebben, draadloos verbonden met de luidsprekers zelf. Alle inkomende audio wordt geconverteerd naar 24-bit / 96 kHz hi-res audio voor overdracht naar de luidsprekers.

Geschreven door Dan Grabham.