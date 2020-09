Harman Kardon Citation 200 is een serieuze draagbare speaker met Wi-Fi, Bluetooth en Google Assistant

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Harman Kardon heeft de nieuwste luidspreker in zijn Citation-serie onthuld en deze keer ligt de nadruk op draagbaarheid, met een goed uitziende handgreep aan de bovenkant en de vertrouwde, gemakkelijk te reinigen Kvadrat-wollen stofafwerking.

De Harman Kardon Citation 200 - voor het eerst gespot op de CES van dit jaar in januari - is echter niet alleen een bluetooth-speaker, maar ook een slimme speaker met wifi en Google Assistant . Als zodanig is het een belangrijke concurrent van de Sonos Move en is het ook IPX4-spatwaterdicht, dus het maakt niet uit of het onder de douche terechtkomt.

Met een 1-inch tweeter, 5-inch midrange-drivers en dubbele radiatoren voor pompende bassen, suggereert Harman dat het HD-audiokwaliteit zal leveren en we kijken ernaar uit om het zelf te horen. Naast Chromecast-ondersteuning - die je zou verwachten bij Google Assistant - heeft de Citation 200 ook Apple AirPlay aan boord voor flexibiliteit.

De batterijduur is met slechts acht uur niet in dezelfde klasse als veel Bluetooth-luidsprekers, maar we denken dat het onwaarschijnlijk is dat je zo lang op pad zult zijn met een groter apparaat als dit - vooral omdat veel van deze luidsprekers dat waarschijnlijk nooit zullen doen verlaat de tuin of het terras.

squirrel_widget_176976

Vermoedelijk is de batterijduur iets langer als je alleen Bluetooth gebruikt. Als u echter geen lading meer heeft, kunt u gewoon opstarten via de USB-C-poort.

De Harman Kardon Citation 200 zal in oktober verkrijgbaar zijn in grijs en zwart voor £ 299,99.

Geschreven door Dan Grabham.