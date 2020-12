Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google biedt een deal aan voor de Google Nest Mini, de vervanger van de Google Home Mini die vorig jaar werd geïntroduceerd.

In plaats van € 49 te zijn, kun je er nu een kopen voor € 19.

De Google Nest Mini is gemaakt van 35 procent gerecycled plastic en past onder de standaard Google Home-luidsprekerdie binnenkort zal worden vervangen .

De Nest Mini heeft hetzelfde puck-achtige ontwerp als de vorige versie die de Google Home Mini heette, hoewel er nu vier verschillende kleuropties zijn: Chalk, Charcoal, Coral en Sky. Ze zijn allemaal met korting verkrijgbaar bij verschillende retailers, zoals je hierboven kunt zien.

Het apparaat vertrouwt op Google Assistant voor toegang tot muziek, nieuws, zoekopdrachten en alle andere dingen die u met de Assistant kunt doen.

Natuurlijk kun je Google vrijwel elke vraag stellen die je wilt, of dat nu de huidige status van het weer is, welke afspraken je die dag hebt of hoe laat de bus vertrekt vanaf de lokale halte.

Je kunt de Nest Mini desgewenst ook aan de muur hangen - er is een ingebouwd schroefmontagesysteem.

Geschreven door Dan Grabham.