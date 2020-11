Braun Audio is terug met een nieuwe reeks klassiek ogende maar moderne LE-luidsprekers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Braun Audio is een bekende naam in de Europese audio, maar de bijnaam wordt al een tijdje niet meer gebruikt voor audioapparatuur. Nu herintroduceert het bedrijf (of een versie ervan in ieder geval) een reeks luidsprekers die is geïnspireerd op de luidsprekerserie uit de jaren 50.

De LE01, LE02 en LE03, die voor het eerst werd aangekondigd in september 2019, zijn nu beschikbaar. Ze hebben behoorlijk verschillende prijzen, variërend van een aanzienlijke $ 1.299 / £ 1.099 voor de LE01 tot $ 379 / £ 349 voor de LE03.

Gelukkig hebben ze alle uitrusting die je zou verwachten van luidsprekers met één doos van vandaag, met Apple AirPlay 2 en Googles Chromecast Wi-Fi-technologie die Bluetooth op de lijst met verbindingsopties voegt.

Uiteraard kun je ook andere apparaten aansluiten via een 3,5 mm aux-ingang en kun je de speakers stereo aan elkaar koppelen, terwijl ze ook kunnen worden gebruikt als onderdeel van een multiroom opstelling met zowel het Apple- als Google-ecosysteem.

Er zijn ook dubbele microfoonarrays zodat ze kunnen worden gebruikt voor spraak; ze zijn momenteel compatibel met Google Assistant . De fysieke bedieningselementen bevatten een actieknop voor de assistent en de gebruikelijke bedieningselementen. Ongebruikelijk voor een luidspreker van een derde partij, is er ook een privacyknop.

De speakers hebben ook een bijbehorende app voor een fijnere bediening.

Het Braun-assortiment wordt eigenlijk gemaakt door Pure, verantwoordelijk voor vele DAB-radios uit het verleden, evenals de recente StreamR DAB + / Bluetooth en DiscovR Alexa-compatibele draagbare luidsprekers.

Geschreven door Dan Grabham.