(Pocket-lint) - Xiaomi heeft zijn eerste 2-in1-laptop aangekondigd, de Xiaomi Book S 12,4-inch, en die ziet er veelbelovend uit.

Het is een converteerbaar ontwerp, vergelijkbaar met de Microsoft Surface 2-in-1's, en kan worden gebruikt als een stand-alone tablet of met een afneembare toetsenbord cover.

De Xiaomi Book S draait op Windows 11 en wordt aangedreven door het Snapdragon 8cx Gen 2 compute platform.

Xiaomi zegt dat de Snapdragon-processor de productiviteit zal verhogen met betere prestaties en een langere batterijduur, en krachtige grafische weergave en geavanceerde cameratoepassingen ondersteunt.

Hoewel het vermeldenswaard is dat Windows op Snapdragon niet altijd van een leien dakje is gegaan, zal het hopelijk soepeler gaan met Windows 11.

De batterij zou je ongeveer 13,4 uur op een lading moeten laten werken en kan worden bijgevuld met de meegeleverde 65W GaN lader.

Het beeldscherm heeft een beeldverhouding van 16:10, wat ideaal is voor productiviteit, en een resolutie van 2560 x 1600. Het beschikt over 100 procent DCI-P3-dekking en een piekhelderheid van 500 nits.

Aangezien het kan worden gebruikt als tablet, is het scherm een touchscreen met 10-punts multi-touch ondersteuning. Het is voorzien van duurzaam Corning Gorilla Glass.

Voor connectiviteit hebben we een enkele USB-C poort en, gelukkig, een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting.

Als u van een beetje krabbelen houdt, ondersteunt de Xiaomi Book S Xiaomi's Smart Pen die naar verluidt "lage latentie en een zachte TPE-punt voor een echte pen-achtige schrijfervaring" biedt.

Helaas worden zowel de toetsenbordcover als de Smart Pen apart verkocht, dus wie de volledige functionaliteit wil, zal wat extra moeten betalen.

De Xiaomi Book S 12,4-inch is verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk en Europa met een verkoopprijs van £ 649 / € 699.

Geschreven door Luke Baker.