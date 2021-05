Hoe u een Xbox One-controller op uw Windows 10-pc aansluit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naarmate gamingtechnologie zich ontwikkelt en gamingplatforms zich uitbreiden tot het punt dat ze beschikbaar zijn op allerlei apparaten met services zoals Xbox Game Pass en Stadia (om er maar twee te noemen), is het belangrijk dat je een methode hebt om die games te spelen die je prettig vindt. met. Voor Xbox-gamers is dat de Xbox draadloze controller.

Als je liever met een controller speelt dan met een toetsenbord en muis, omdat je het gemakkelijker vindt, of omdat het toetsenbord van je laptop niet genoeg toetsafstand of feedback heeft, wil je je Xbox-controller ook op je pc blijven gebruiken.

Het is vermeldenswaard dat uw proces afhangt van het feit of u Bluetooth op uw desktop- of laptop Windows 10-machine hebt en of u de nieuwere draadloze controllers of het oudere model hebt.

Dat is een belangrijk onderscheid omdat de oudere draadloze controller - met glanzend plastic rond de X-homeknop - geen Bluetooth heeft en alleen kan worden gekoppeld aan een speciale ontvanger.

Wees niet bang als je deze controller hebt - of een laptop zonder Bluetooth - we laten je zien hoe je je controller ook op deze manier kunt gebruiken. Als je je Xbox-controller wilt verbinden met je smartphone, laten we je zien hoe je dat doet in een aparte handleiding .

In het perfecte scenario heb je een laptop en een Xbox draadloze controller die beide Bluetooth hebben, en dus hoef je ze alleen maar te koppelen. Open het startmenu van Windows 10 en zoek Instellingen.

Klik op Apparaten

Selecteer Bluetooth en andere apparaten

Klik op Bluetooth of andere apparaten toevoegen

Selecteer Bluetooth

Op dit punt begint uw laptop of desktop in de buurt te zoeken naar beschikbare Bluetooth-apparaten in de koppelmodus. Dus zet je Xbox-controller aan en zet hem in de koppelingsmodus.

Houd de startknop X een paar seconden ingedrukt totdat deze oplicht

Houd de kleine koppelingsknop aan de bovenrand ingedrukt

Je X-startknop zou aan en uit moeten gaan knipperen

Als het lampje van je Xbox-controller knippert, betekent dit dat het in de koppelingsmodus is en dat het zou moeten verschijnen in de lijst met beschikbare apparaten op je Windows 10-pc. Klik gewoon op de Xbox draadloze controller in die apparatenlijst en binnen een seconde of twee is deze verbonden en zal het lampje achter de X continu branden.

Als je een van de mensen bent zonder een van de met Bluetooth uitgeruste Xbox-controllers, of als je een pc hebt zonder Bluetooth, heb je de draadloze Xbox-adapter nodig. Het is een eigen dongle die Microsoft maakt die met de controller wordt gekoppeld via een speciale draadloze verbinding.

Zodra u een van die adapters heeft, sluit u deze eenvoudig aan op een vrije USB-poort op uw Windows-laptop of desktop en houdt u vervolgens de koppelingsknop aan de zijkant ingedrukt totdat het lampje begint te knipperen.

Nu schakel je je Xbox-controller in door op de centrale startknop te drukken en vervolgens de koppelingsknop aan de bovenrand ingedrukt te houden totdat die grote X begint te knipperen.

Op dit punt zouden de draadloze adapter en uw bedieningstablet elkaar automatisch moeten vinden, en na een paar seconden zullen ze verbinding maken en zullen de lampjes constant worden en stoppen met knipperen op beide apparaten.

