Samsung Galaxy Book 2 Go is hier met een Snapdragon 7c+ Gen 3

(Pocket-lint) - Samsung heeft officieel de Galaxy Book 2 Go compacte laptop onthuld, met de vermelding dat deze wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 chipset.

Die nieuwe chipset betekent dat kopers zich kunnen verheugen op een CPU met tot 40% verbeterde prestaties en een GPU die 35% beter is dan de Snapdragon 7c Gen 2-chip die Samsung gebruikte in de oorspronkelijke Galaxy Book Go. Maar dat is niet alles wat de nieuwe chip te bieden heeft.

Naast de snelheidsboost voegt Qualcomm's vernieuwde aanbod ondersteuning toe voor Bluetooth 5.2 en Wi-Fi 6E connectiviteit, waarbij het bedrijf ook wijst op verbeterde AI-verwerking.

Dit alles betekent ook dat gebruikers een indrukwekkende batterijduur kunnen verwachten. Samsung zegt dat tot 21 uur video afspelen de norm zal zijn, met het 14-inch IPS LCD-scherm dat een Full HD-resolutie en 180-graden scharnier biedt. Het geheel weegt 1,44 kg en is slechts 15,5 mm dik. In feite heeft het geheel meer dan een air van de MacBook over zich.

De Samsung Galaxy Book 2 Go is vanaf 20 januari exclusief verkrijgbaar via de website van Samsung en alleen in Frankrijk. Er zijn ook nog wat vraagtekens. Samsung heeft nog niet bevestigd hoe het zit met de opslag, noch weten we hoeveel RAM er zal worden aangeboden. Verwacht de antwoorden op die vragen en meer voor 20 januari.

