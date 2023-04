Samen met een aantal andere aankondigingen op CES 2023 heeft Samsung de Smart Monitor M8 onthuld.

Dit is een 4K-monitor die wordt geleverd in een 27-inch en 32-inch variant en is ontworpen om je toegang te geven tot allerlei verbonden apparaten en clouddiensten.

Samsung zegt dat je met de Smart Monitor M8 verschillende apparaten kunt bedienen via de geïntegreerde SmartThings Hub. Daarmee heb je directe controle over zaken als slimme lampen, smart home camera's, videodeurbellen, thermostaten en nog veel meer.

Later dit jaar zal het scala aan bestuurbare apparaten ook toenemen omdat Samsung van plan is om ook Matter-functionaliteit en Home Connectivity Alliance-standaarden te ondersteunen. Met deze monitor krijg je ook de mogelijkheid om je muis te gebruiken om apps als SmartThings en de Smart Hub te bedienen, zodat je zowel met een afstandsbediening als met je muis kunt bedienen.

De geïntegreerde Smart Hub geeft gebruikers toegang tot cloudstreamingdiensten zoals Amazon Prime Video, Netflix, YouTube en meer. Terwijl de Samsung Gaming Hub betekent dat je ook cloud gaming diensten kunt gebruiken.

Zoals je zou verwachten, is de Smart Monitor M8 ook op andere manieren nuttig. Hij wordt geleverd met een geïntegreerde SlimFit-camera, zodat u hem kunt gebruiken voor videogesprekken met Google Meet, Microsoft Teams of Zoom. Het is ook in hoogte en neiging verstelbaar, VESA monteerbaar en kan 90 graden worden gekanteld, zodat u het kunt gebruiken voor lange documenten.

Over prijzen wordt nog niets gezegd, maar we verwachten binnenkort meer te horen.