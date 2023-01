De super ultrabrede monitoren van Samsung zijn nu nog groter

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Heet van de CES 2023 komt de onthulling van de nieuwste iteratie van de Samsung Odyssey Neo G9. Wat nu een 57-inch kolos is. Deze monitor werd voor het eerst in november 2022 geplaagd, maar wordt nu volledig getoond in al zijn glorie.

De 2023-versie van de Odyssey Neo G9 (met de modelnaam G95NC) is naar verluidt 's werelds eerste enkele monitor met dubbele ultra-high definition resolutie. Dit komt neer op een resolutie van 7.680×2.160, met een beeldverhouding van 32:9 en een verversingssnelheid van 240Hz.

We hebben het 49-inch model van deze monitor gebruikt en er grondig van genoten, maar nu zien we een aanzienlijke toename in specs en schermgrootte die moet resulteren in gaming grootsheid.

Dit 57-inch model beschikt over quantum mini LED-technologie met HDR 1000-specificatie, 1000R-curve en DisplayPort 2.1 voor het eerst. Samsung zegt dat deze laatste toevoeging resulteert in verliesloze Display Stream Compression (DSC) voor minder vervorming en een betere ervaring.

Verder ontbreekt op dit moment alle verdere info over dit model, inclusief de prijs en releasedatum, maar we kijken er zeker naar uit om er binnenkort meer over te weten te komen.

Naast de 57-inch monitor heeft Samsung ook de Odyssey OLED G9 (G95SC) onthuld, een dual quad-HD (5.120 x 1.440) 49-inch monitor met 1800R curve, 32:9 beeldverhouding, 0,1ms responstijd, 240Hz verversingssnelheid en 1.000.000:1 dynamisch contrast ratio.

Er zijn dus genoeg keuzes als u op zoek bent naar een nieuw ultrabreed beeldscherm in 2023.

Geschreven door Adrian Willings.