(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Samsung zijn volgende Galaxy Unpacked evenement zal houden in de eerste week van februari en het lijkt erop dat het een druk evenement gaat worden als de laatste lekken kloppen.

We hebben al gehoord dat de Samsung Galaxy S23-serie naar verwachting zal debuteren op het evenement, maar een rapport van Sammobile heeft ook gesuggereerd dat het bedrijf zijn volgende generatie Galaxy Book-laptops zal onthullen.

Er zijn ook geruchten dat we de Galaxy S22 FE op het evenement zullen zien, evenals de Galaxy Tab S8 FE, dus het wordt echt een heel evenement als alle geruchten waar blijken te zijn.

Hoewel Sammobile geen exacte specificaties van de verwachte Galaxy Book laptops heeft onthuld, heeft het wel gezegd dat de apparaten worden geleverd met Intel's 13e generatie processors, en eerdere modellen suggereren dat we Super AMOLED displays kunnen verwachten.

Een speciale S Pen stylus is ook waarschijnlijk voor sommige modellen, terwijl andere mogelijk een speciale GPU hebben, en extra software functies die een goede integratie bieden met andere Samsung apparaten worden ook verwacht, volgens het rapport.

Voorlopig is er nog niets bevestigd, ook niet de datum van Samsung's volgende Galaxy Unpacked evenement, hoewel het er zeker op lijkt dat het een bomvol evenement wordt - zie je wat we daar deden?

Geschreven door Britta O'Boyle.