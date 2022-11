Opvouwbare Samsung-laptop met virtueel trackpad uit patent naar buiten gebracht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung is helemaal weg van die opvouwbare telefoons, maar het lijkt erop dat een opvouwbare laptop in de toekomst deel zou kunnen uitmaken van de line-up van het bedrijf.

Als het gaat om opvouwbare telefoons is Samsung misschien wel de marktleider, maar het idee van een opvouwbare laptop is er een die nog interessanter is. Een patent lijkt aan te tonen dat het bedrijf al een paar jaar aan dat concept werkt - het werd voor het eerst geregistreerd in 2020, maar werd net gepubliceerd op 22 november.

In dat patent zien we een laptop met één doorlopend scherm dat in tweeën kan worden gebogen. De bovenste helft fungeert als een traditioneel laptopscherm, maar de onderste helft kan ofwel als voortzetting worden gebruikt of helemaal apart. Met name lijkt het scherm zich om een fysiek toetsenbord te wikkelen, waardoor een soort virtueel trackpad ontstaat ter vervanging van het fysieke trackpad dat we tot nu toe zo gewend waren op laptops.

Op het eerste gezicht lijkt het geheel een beetje op een ASUS ZenBook Pro Duo, maar wat dit zo anders maakt is dat er een enkel scherm is - ASUS gebruikt twee verschillende panelen die toevallig bovenop elkaar worden gepresenteerd.

Dit is echter niet de eerste keer dat we horen dat een bedrijf werkt aan een opvouwbare laptop. Het gerucht ging dat Apple begin 2022 soortgelijke plannen had, met een opvouwbare MacBook volgens beeldschermanalist Ross Young.

Dit specifieke patent gaat natuurlijk niet in op specifieke specificaties, en het is altijd belangrijk om te onthouden dat patenten niet noodzakelijkerwijs altijd leiden tot producten die we kunnen kopen. Een opvouwbare laptop lijkt echter wel de logische volgende stap voor een bedrijf dat zijn buigzame vaardigheden al aanscherpt in de smartphone-wereld.

Geschreven door Oliver Haslam.