De Samsung Odyssey OLED G8 is een weelderige nieuwe ultrawide

(Pocket-lint) - Samsung heeft op IFA 2022 zijn nieuwste ultrawide monitor onthuld (in een steeds drukker wordend veld, zelfs alleen al van zijn eigen opties) in de vorm van de Odyssey OLED G8.

De monitor is een 34-inch ultrawide beest, met een keur aan indrukwekkende functies die hem tot een topklasse-optie maken, of dat zullen doen wanneer hij beschikbaar is.

Deze specificaties omvatten een solide 175Hz verversingssnelheid voor vloeiend gamen, bij een resolutie van 3.440 x 1.440 voor haarscherpe nauwkeurigheid.

De curve is in dit geval 1800R, een relatief serene optie die geschikt is voor degenen die niet gewend zijn aan gebogen monitoren. Het is een veel zachtere curve dan iets als de titanische Odyssey Ark die we een paar weken geleden op Gamescom zagen.

Met HDMI 2.1 aan boord, zoals je zou verwachten, zou dit een echt toekomstbestendige monitor moeten zijn, en Samsung heeft hem ook geladen met zijn Gaming Hub (zoals al zijn 2022 monitoren en TV's kunnen bogen op).

Dit betekent dat het games kan streamen van Xbox Cloud Gaming en Nvidia GeForce Now zonder dat er extra hardware nodig is, afgezien van een controller. We zijn er niet zeker van dat iemand die veel geld wil uitgeven aan een ultrawide monitor, deze op niets aangesloten zal laten, maar in noodgevallen is dit toch een leuke optie.

Cruciaal is dat we nog geen prijs hebben voor de OLED G8, wat een groot deel zal uitmaken van het bepalen of het een goede prijs is, maar we weten wel dat de monitor beschikbaar zou moeten zijn in het vierde kwartaal van 2022.

Geschreven door Max Freeman-Mills.