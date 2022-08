Samsung lanceert de 990 Pro SSD, zijn snelste schijf tot nu toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de nieuwste in zijn Pro-serie van NVMe SSD's gelanceerd, de 990 PRO.

De nieuwe PCIe 4.0-schijf is razendsnel en biedt snelheden tot 7.450 MB/s bij het lezen en 6.900 MB/s bij het schrijven.

Bovendien biedt de schijf 55 procent betere willekeurige prestaties dan de 980 Pro, met tot 1.550K IOPS.

Het is duidelijk dat met dergelijke specificaties de schijf een beest zal zijn voor gaming, en Samsung heeft enkele tests uitgevoerd om dit te bewijzen.

De nieuwe schijf is getest met Forspoken en de kaartlaadtijd bedroeg slechts één seconde, vergeleken met vier seconden bij een SATA SSD en 28 seconden bij een ouderwetse HDD.

De energie-efficiëntie is ook aanzienlijk verbeterd, een toename van 50 procent ten opzichte van de vorige topper, de 980 Pro.

"Met de voortdurende innovaties op het gebied van gaming, 4K- en 8K-technologie en AI-gedreven toepassingen groeit de behoefte van consumenten aan high-performance opslag exponentieel", aldus KyuYoung Lee, VP van het productteam van het geheugenmerk bij Samsung Electronics.

"De 990 Pro biedt een optimale balans tussen snelheid, energie-efficiëntie en betrouwbaarheid, waardoor het een ideale keuze is voor fanatieke gamers en creatieve professionals die ononderbroken willen werken en spelen."

Net als bij eerdere releases, maakt de 990 Pro gebruik van een heat-spreading label om te helpen bij thermisch beheer, maar als je superieure koeling nodig hebt, komt er een versie met een speciale heatsink beschikbaar. Perfect voor PS5-gebruikers.

De 990 Pro is vanaf oktober wereldwijd verkrijgbaar voor $179 / £154,99 voor het 1TB-model en $309 / £283,99 voor het 2TB-model. Een versie met een capaciteit van 4TB zal op een later tijdstip worden gelanceerd.

Geschreven door Luke Baker.